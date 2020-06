A modernizálás ellenére sem lesznek elbocsátások

A márciusi felvásárlási láz következtében 2-3 hétre szinte kiürültek a boltok egyes polcai. A legtöbb ember lisztet, cukrot, konzervet és száraztésztát vásárolt. Mára helyreállt a korábbi forgalom. Hogyan hatott a cégre ez a különös helyzet? Az Izsáki Házitészta Kft. egyik tulajdonosával, Juhász Zsolttal beszélgettünk.

Három hónapja annak, hogy a pandémia hatására a családok bevásárlási őrületbe kezdtek. A tartós élelmiszereket vásárolták nagy tételben. Az izsáki céget is kihívás elé állította a váratlan helyzet.

– Folyamatosan fordultak a teherautók. A legtöbb hazai tésztagyár többheti árukészlettel rendelkezik, így mi is. A megnövekedett igényekre reagálva gyorsan kiszállítottuk szinte az egész tartalékkészletet – fogalmazott Juhász Zsolt kereskedelmi igazgató. Emellett a hétvégén is dolgoztak a kollégáink, úgy 20 százalékkal nőtt is a termelés.

A vevők azonban olyan mennyiségben nem vásároltak fel tésztát, mint például cukrot és lisztet. A helyzetet bonyolította az is, hogy Olaszországban előbb jelent meg a válság, mint nálunk. Az import áru pedig már korábban elfogyott. A vásárlási hullám 3-4 hét után leapadt.

A válság nem kis izgalmat okozott a cégnél, mivel amiatt aggódtak, hogy a tojástermelő partnereik képesek-e továbbra is zökkenőmentesen szállítani. A liszt esetében is hasonló volt a helyzet. Az igazgató arra számít, hogy ősszel a sokévi átlaghoz képest visszaeshet a tészta iránti kereslet. Ez a márciusi csúcs ellentéteként fog jelentkezni.

Hogy érintette a vírusválság a dolgozókat? – kérdeztük Juhász Zsoltot.– Senki sem tudta, mi is ez a betegség, így elővigyázatosságból hazaküldtük a 60 év feletti munkatársainkat. Pedig ők a legaktívabb, legterhelhetőbb kollégáink. Aggodalmainkat tetézte az is, hogy a határzárások miatt például a csomagolóanyag beszerzése kérdésessé vált. Ezen alapanyagaink egy része ugyanis külföldről érkezik – mondta.

Szerencsére nem volt gond, igaz előre bevásároltak többhétnyi készletet. A járvány szerencsére lecsengőben van. Most nyár elején a piaci helyzet jelent kihívásokat. Az emberek egy részének elfogyott a pénze, megváltoztak a vásárlási szokások. A diákétkeztetés teljesen leállt. Elmarad a nyári táborok egy része is, igaz, az éttermek mostanában nyitnak, de nagy forgalomra nem lehet számolni. Gyártói szemmel nézve ez kiesést jelent már rövid távon is. Ahogy csökkent a kereslet, úgy sikerült a korábbi tartalékot visszatölteni. Eddig a Maradj otthon! kérés nem érintette a gyár munkatársainak a többségét. A piaci helyzet változása következtében azonban a nyár egy részét majd szabadságon töltik a dolgozók. Egy ilyen helyzetben a tőkeerős cégek fejlesztenek. Ez történik most Izsákon is.

Juhász Zsolt azt mondta, hogy többlépcsős – robotizációs, automatizációs – fejlesztést terveznek. Ez nem csak a termelési volumen növelését jelentheti hosszabb távon, de megkönnyíti a dolgozók munkáját.

Kérdésünkre hangsúlyozta: a 81 fős dolgozói létszámot nem csökkentik a beruházás ellenére sem. A cégnél a két műszakos termelés mellett egy 12 fős üzletkötői stáb működik exportőrrel, asszisztenssel. Az idei év nem csak a pandémia miatt meghatározó a vállalkozás életében. A Juhászné Tésztája termékeket 30 éve fogyaszthatják a vásárlók. Hogy a cég a piac hány százalékát uralja? Nehéz mérni – vélekedett Juhász Zsolt.

Olyan szegmensben dolgoznak, amely magas vevői létszámot feltételez. Nagyon sok az egyedi csomagolás. Harmincnyolc fajta tésztaformátum 270 különböző formában jelenik meg. A munkaerő-igényes szegmensben dolgoznak, mely a vevői igények alapján alakult így. A kis tésztagyártók ezzel a kiszerelésiforma-mennyiséggel nem bírnak. A nagyvállalatok számára ezek pedig nem hatékonyak. A kapacitás 45 százaléka exportra megy, a többi itthon értékesül. A cégnek talán ez a hihetetlenül sokszínű termékpalettája jelenti a különlegességét. Sok lábon állnak. Az elkötelezett dolgozók, a jó hírnév és a tradicionális termékek miatt erős a vállalkozás.