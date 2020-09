A Merci-gyárról indult egyetemi kurzus Kecskeméten

Pillanatok alatt betelt a 150 fős keret a „Mercedes-Benz Made in Kecskemét” néven indult kurzuson a Neumann János Egyetemen. Az első előadást szerdán Christian Wolff gyárigazgató tartotta a campuson.

A szabadon választható tantárgyat a Mercedes-Benz gyár és a GAMF Műszaki és Informatikai Kar Anyagtechnológia Tanszéke közösen indította. Dr. Weltsch Zoltán, az egyetem tudományos rektorhelyettese elmondta: az előadásokon a hallgatók megismerhetik a kecskeméti autógyár felépítését, működését, valamint az autógyártás területén alkalmazott legújabb technológiákat.

– Amióta stratégiai megállapodást kötöttünk a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel, egy-egy tanóra már lezajlott az együttműködés keretében. A szerdai nap különlegessége, hogy egy olyan szabadon választható tárgy indul el, amely fél évig fog tartani, és előadásaikban a gyár munkatársai fogják bemutatni a különböző egységek működését – hangsúlyozta dr. Weltsch Zoltán.

A kurzust mindhárom kar hallgatói felvehették, de természetesen a GAMF-ról jelentkeztek a legtöbben. Az érdeklődést jól jelzi, hogy a résztvevők létszámát százötven főnél húzták meg, de a keret a tudományos rektorhelyettes szavai szerint pillanatok alatt betelt.

Kérdésünkre a tudományos rektorhelyettes azt is elárulta, hogy nem lesz szigorú vizsga a félév végén, igazából a jelenlétet fogják majd csak figyelni az órákon. Aki ott lesz az összes előadáson, egy gyárlátogatáson is részt vehet, már ha azt a járványhelyzet majd lehetővé teszi. Dr. Weltsch Zoltán azt is kijelentette, sok céggel vannak együttműködésben, és nyitottak arra, ha más partnerük is hasonló egyetemi kurzust szeretne beindítani. Az egyetemen új tantárgy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kifejlesztett Hungarian Startup University Program start-up kurzusa is.

Minden dolgozót leteszteltek A Neumann János Egyetem a tavaszi félév tapasztalatait felhasználva kezdte meg a most kezdődő új tanév előkészítését. Mint közölték, számos hallgatói ügyintézési folyamatot felgyorsítottak, és a hallgatók oktatását, felkészítését egyre inkább a digitális térben tették lehetővé. A járványügyi helyzetre tekintettel kidolgozták azokat a speciális szabályokat, amelyek elengedhetetlenné váltak a tanév elindításához, a jelenléti oktatás feltételeinek biztosításához.

A tanévnyitó szenátus ülés online formában zajlott, ezen dr. Fülöp Tamás rektor kért minden hallgatót az óvintézkedések és szabályok betartására, és hívta fel a figyelmet a felelős és fegyelmezett magatartásra.

– Az előző félév során nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztünk a távolléti oktatás módszereiről. És bárhogy is alakul a tanév, oktatómunkánk során mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy hallgatóinknak a legmegfelelőbb módon és formában, a lehető legtöbb tudást át tudjuk adni – mondta a rektor.

Az egyetemen ingyenesen biztosították a dolgozók számára a koronavírus-szűrést, a szeptember 10-i vizsgálat minden munkavállaló esetében negatív lett.

