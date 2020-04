A méhészeteknek is komoly kárt okoztak a nagy tavaszi fagyok

A fagyos tavasz nemcsak a gyümölcstermelőknek, de a méhészeknek is jelentős kárt okozott, elvette az éves méztermés jelentős részét. A károkról és azok következményeiről Huszka Zsoltot, a kiskunfélegyházi méhészklub vezetőjét kérdeztük.

Az előzetes becslések szerint több mint 80 százalékos az elfagyás az akácosokban. A méhészek bevételének nagy részét a legkeresettebb akácméz teszi ki, ezért minden hazai méhészt érzékenyen érint, ha nincs belőle megfelelő mennyiségű az adott évben. A fagyok okozta károk azonban csak akkor derülnek ki valójában, amikor hordóba kerül a méz – nyilatkozta hírportálunknak Huszka Zsolt.

A félegyházi méhészklub vezetője azt is elmondta, a fagykárok mellett számos egyéb probléma keseríti meg a méhészek munkáját. Így például a tavalyi nagyon alacsony napraforgó-felvásárlási ár miatt idén kevesebb napraforgót vetettek a gazdák. Ez előrevetíti azt is, hogy ínségesebb lesz a virágzás is. Komoly problémát jelent az aszály is, mert a csapadékhiány miatt a repce is nagyon visszafogottan mézel, a jelenleg is virágzó repcetáblák kevés nektárt adnak – sorolta a szakember. Hozzátette: egyelőre nem tudják megjósolni, hogy melyik növény lesz az, amelyik segít abban, hogy az év valamilyen eredményt hozzon a méhészeknek. Az egyéb korán virágzó növények, mint a meggy, nem adnak jelentős mennyiségű nektárt, kevés méhésznek biztosít pergethető mennyiséget – vélekedett Huszka Zsolt, aki arról is beszámolt, hogy a méhészeknek a méhpusztulással is számolniuk kell.

A méh és egyéb porzó rovarok pusztulásának számos oka van. A vegyszeres növényvédelem, a betegségek, a klímaváltozás, vagyis az időjárás szélsőséges kilengései nagyban befolyásolják a méhek elhullását. Attól azonban még messze vagyunk, hogy kézzel kelljen beporozni a növényeket, mint Kínában. Már csak azért is, mert európai viszonylatban hazánkban a legnagyobb a méhsűrűség. Ez azt is jelenti, hogy túlzsúfoltak a hazai méhlegelők, ami nem előnyös az ágazatra nézve. A zsúfoltság elősegíti a méhbetegségek terjedését, a hozam csökkenését, illetve a szakma felhígulását is – tette hozzá a szakember, aki szerint a felsorolt nehézségek ellenére sem lesz jelentős mézáremelkedés. Mint mondta, a méz árát számos tényező befolyásolja, ugyanakkor egy kompromisszum eredménye. Mert hiába szeretne a méhész árat emelni, ha nem lesz, aki megvegye.

– Tudomásul kell venni, hogy a méz nem alapvető élelmiszer, luxusterméknek számít, és ha az embereknek meg kell húzni a határt a kiadásainál, akkor valószínűleg az ilyen termékekről mond le. Mint ahogy a fogyasztás visszaesését tapasztalhattuk a koronavírus-járvány okán is – vélekedett a méhészklub vezetője, aki szerint most még aktuálisabb, hogy helyi szinten is felhívjuk a figyelmet arra, mennyire fontos gazdasági és környezetvédelmi szerepe van a tudatos vásárlásnak. A helyi termékek tudatos fogyasztásával ugyanis segítjük a helyi családok megélhetését, miközben óvjuk a környezetünket is.