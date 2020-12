A Magyar Falu Program jóvoltából fejlesztenek Kömpöcön

Több beadványával is sikeresen szerepelt a Magyar Falu Program pályázatain a község. A Beregszászi István Ifjúsági és Nyugdíjas Egyesület klubépületének felújítására 817 ezer forintot nyertek.

– Az elnyert pénzből a klubhoz tartozó tekepálya tetőszerkezetét szeretnénk jövőre felújíttatni – nyilatkozta Tisoczki László polgármester, aki hozzátette: az elnyert összeg ugyan nem fedezi az összköltséget, de reményei szerint a klubtagoknak társadalmi munkában sikerül elvégezniük a munkát, mint tették azt korábban, a klub másik épületénél. A munkálatokhoz az egyesület anyagi támogatása is kell, de ha még így is kevés lenne a pénz, akkor az önkormányzat is támogatná a felújítást. A beruházást jövőre, kora tavasszal szeretnék elkezdeni.

A faluvezető arról is beszámolt, hogy a két temetőjük kerítéseinek felújítására 4,3 millió fordíthatnak a program jóvoltából. A sírkerteknél a bejárati kapukat is cserélik.

Három ütemben pedig teljesen felújították a háziorvosi rendelőt, ahová újabb orvosi eszközöket vásároltak.

– A munkálatok az orvosi rendelő épületének felújításával kezdődtek, majd kilencmillió forint értékben orvosi eszközöket vásárolt az önkormányzat. Nemrégiben pedig újabb hárommillió forintot tudtunk orvosi műszerekre és informatikai eszközökre költeni – sorolta Tisoczki László.

A most beszerzett eszközök között többi között van boka-kar index mérő, derma­toszkóp, fonendoszkóp, hűtőszekrények és vizsgálópad is. Továbbá vásároltak a rendelőbe egy új számítógépet nyomtatóval, monitorral, szünetmentes egységgel.