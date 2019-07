A kézi aratás hagyományait elevenítették fel a félegyházi hármas kerületek találkozóján

Több százan vettek részt szombaton a kiskunfélegyházi aratófesztiválon és kézi aratóversenyen. Az esemény a hármas kerületek: a Jászság, Nagykunság és Kiskunság településeinek hagyományőrző találkozója is volt, ahol felelevenítették őseink aratási és népi szokásait.

Tizenötödik alkalommal rendezte meg a Haleszi Gazdakör és a félegyházi önkormányzat az aratóünnepet a város külterületén, Haleszban. Az aratóünnepen a legfontosabb és egyben a legnehezebb mezőgazdasági munkáról emlékeztek meg a hagyományőrző csapatok.

A kiskunfélegyházi önkormányzat nevében Balla László alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Külön üdvözölte a fiatalokat, akik reményei szerint átveszik a stafétát az idősebbektől és tovább viszik a kézi aratás hagyományát. Az alpolgármesteri köszöntő után Pecsmán Viktor atya áldotta meg az aratókat. Mint mondta, az ember életéhez szorosan hozzátartozik az éltető búza és az abból készült kenyér, amit soha nem lehet megunni, mert abból nyerünk erőt a munkához – fogalmazott a Szent István templom káplánja.

Az aratófesztivált 2006-ban rendezték meg első alkalommal a jászkun, a nagykun és a kiskun települések összefogásával. Ezúttal azonban a határon túlról, a Vajdaságból is érkezett kilenc arató csapat a versenyre. A házigazda Haleszi Gazdakör ugyanis évtizedes barátságot ápol a vajdasági magyarokkal. Jövő héten náluk lesz hasonló esemény, ahol félegyháziak is részt vesznek – nyilatkozta hírportálunknak Ván Jenő főszervező. Elmondta, az idei versenyre huszonhat csapat nevezett, hogy felelevenítsék a kézi aratás hagyományait: a kaszálást, a marokszedést, a kévébe kötést és a keresztrakást. Megtudtuk azt is, hogy a kereszt tizennyolc kévéből áll és a legtetejére került a papkéve, amit a templom felé fordítottak. Ez persze tájegységenként változott, mint ahogy a viselet és az aratószokások is – részletezte a főszervező, akit arról is faggatunk, hogy mitől ilyen népszerű ez az esemény. Ván Jenő szerint ez a rendezvény egyszerű emberek találkozója, ahol azon túl, hogy felelevenítik az aratás hagyományait, szórakoznak és kikapcsolódnak. Az aratás közben barátságok szövődnek, így vannak, akik már ismerősként köszöntik egymást, hiszen évről-évre találkoznak. A főszervezőtől azt is megtudtuk, hogy a verseny legidősebb aratója 92 éves és szerencsére bekapcsolódtak a fiatalok is, akik Búzacsíra néven indultak a kemény megmérettetésen. – Azért örülünk, hogy a fiatalok is beneveztek ebbe a versenybe, mert így reménykedhetünk abban, hogy lesz, aki továbbadja ezt a nehéz, de szép hagyományt – hangsúlyozta főszervező.

Az aratást több tagú zsűri kísérte figyelemmel. Döntésük során arra törekedtek, hogy a huszonhat csapat közül senki se távozzon üres kézzel, mindenki kapjon jutalmat. A bírálat során számos szempontot vettek figyelembe. Pontozták többek között az arató reggelit, a viseletet, az aratás és a kévék minőségét, a tarló magasságát, a szerszámokat és a kaszakalapálást.

A rendezvényen Kiskunfélegyháza, Gátér, Bugac és Petőfiszállás termelői, kézművesei is bemutatkoztak. A fesztivál aratóbállal zárult.