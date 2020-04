A két fagyhullám keresztbe tett a megyei termelőknek is

A fagy két hullámban pusztította el a tavaszi és a kora nyári gyümölcsök virágait. Kujáni László, kecskeméti növényvédelmi szakmérnökkel, gazdálkodóval beszélgettünk.

Kujáni László, kecskeméti növényvédelmi szakmérnök, gazdálkodó azt mondta: még előttünk vannak a fagyos szentek, s ha azok is hozzák a formájukat, akkor nem biztos, hogy lesz mit szüretelni. A jól ismert szakember hangsúlyozta: a természettel szemben alig lehet védekezni. A talfájai mintaültetvényén ugyanis szinte leborotválta a fagy a virágzó barack-, cseresznye- és meggyfákat. Már március 20-án virágzott a kajszibarack. Az első hideghullám 23-án jött a mínusz 7 fokkal, este nyolctól reggel hétig fagypont alatti hőmérséklet volt a gyümölcsösökben, azaz majdnem egy fél napon át igen hideg volt. Ilyen hosszan ezt a hideget csak a jégvirágok bírják ki, a gyümölcsösök nem – folytatta keserűen a szakember.

Amit az első hideghullám meghagyott, az sem úszta meg a múlt héten. A fagy második támadása április elsején és másodikán tett be a gyümölcsösöknek. A hónap első napján -3,5, míg egy nappal később, -7,5 fok volt Talfájában éjjel. A második hullámban megfagyott a cseresznye, a szilva és a meggy – tette hozzá kecskeméti szakember. Hogy mire lehet számítani majd a piacokon? Nem tudni, hogy lesz-e mit leszedni. Lesz-e ember, aki leszedi, és lesz-e vásárlóerő, amely a drága gyümölcsöt kifizeti. A kései szilvából talán maradt, vélte Kujáni László.

Az elmúlt napok fagyos eseményei nem egyediek. Az időjárás gyakran keresztbe tett már a termelőknek. Legutóbb 2012-ben volt ilyen rossz a helyzet, amikor februárban az óriási fagy miatt az ültetvények egy része elfagyott. 2007-ben is hasonló volt az időjárás, később, 2010-ben pedig sok eső volt, akkor kirepedt a bogyós gyümölcs. Hogy egyáltalán van még gyümölcstermesztés idehaza, az maga a csoda. Kujáni László azt mondta, hogy ebből a szektorból nehéz kiszállni. Egy hektár gyümölcsös ára 4-5 millió forint, ennyit dobna ki az ember, ha kivágná. Ha véletlenül jó ára lenne a gyümölcsnek, akkor meg nincs mit eladni. Lajosmizsén és környékén a termelők évek óta vágják ki az ültetvényeket, de nem is lehet csodálkozni: ha nem a fagy, akkor a piac bánik el a termelővel. Tavalyelőtt például 40 forintot adtak a szilváért, tavaly kicsit jobb volt az ár, de az sem volt kiemelkedő összeg. Hogy az idén mi lesz, nem tudni. Előttünk van a fagyos szentek – Pongrác Szervác Bonifác – időszaka is, amely további meglepetéseket okozhat, mondta végül Kujáni László növényvédelmi szakmérnök, gyümölcstermesztő.