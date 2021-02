A karantén alatt több sikeres pályázatot is megnyert Felsőszentiván

A község legújabb fejlesztéseit mutatta be péntek délelőtt Vörös Szilárd polgármester Zsigó Róbert miniszterhelyettesnek, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének és Vedelek Norbertnek, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnökének.

A község önkormányzata számos pályázatot adott be az elmúlt évben, ezek elsősorban saját maguk által megtervezett projektek voltak. Kihasználták a karanténidőszakot, amikor nem voltak rendezvények, ennek köszönhetően gazdag a pályázatok sora.

– Önkormányzati szinten a legnagyobb projektünk a szélmalom felújítása volt az elmúlt évben, amelyre 214 millió forintos támogatást sikerült nyernünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. Célunk az volt, hogy működőképessé tegyük családbarát környezetben, ezt vállaltuk és teljesítettük – mondta el Vörös Szilárd polgármester. Mint hangsúlyozta, a beharangozás, a beindulás nagyon jól sikerült, és ez erőt ad nekik a folytatásra. Megemlítette továbbá, hogy ezen kívül több projekt elkészült és beüzemelésre került.

– Felújítottuk az orvosi és fogorvosi rendelőt, eszközöket is vásároltunk,

a Magyar Falu Program pályázatából és BM-támogatásból összesen mintegy 66 millió forintot költhettünk a beruházásra. Ezt megelőzően önerőből orvosi széket vásároltunk a fogorvosi rendelőbe, illetve most dolgozzuk ki a községben a röntgen üzemeltetését. Egy közös parkolót is létesítettünk mozgáskorlátozott-megállóhellyel, illetve itt a belvízelvezetést is megoldottuk, a csatornarendszert kitakarítottuk – mondta a polgármester.

A település közepén elkészült a fedett termelői piac, melyet a Vidékfejlesztési Program 18 millió forinttal támogatott. Elhangzott továbbá, hogy a művelődési házban korszerűsítették a hűtő-fűtő rendszert, így a nagytermet klímával látták el, a központi fűtést pedig kondenzációs kazánra cserélték. Továbbá a közmunkaprogramban kerékpártárolót építettek a Szegedi úti központi buszmegálló mellé, amit kamerarendszerrel láttak el, valamint a közvilágítást is bekötötték.

Ebben az évben folytatják a járdafelújításokat, amire pályázati pénzt is nyertek. A tavalyi évben is működött saját forrásból a lakosokkal összefogásban járdafelújítás, aki ezt jelezte és indokolt volt, ott felmérték a területet és biztosították az építőanyagot, a lakosok pedig a szakmunkát adták hozzá. A polgármester örömmel újságolta, hogy

a Magyar Falu Programban 30 millió forintot nyert a falu a Szegedi úti kerékpárút felújítására.

– Ez nagyon nagy projekt és óriási siker, hogy felújításra pályázhattunk, idén ezt elkészítjük. Én több helyen kértem, és külön öröm számunkra, hogy az elsők között adtunk be sikeres projektet. A mi kerékpárutunk több mint 30 éves, óriási igény van rá, télen is sokan használják – mondta Vörös Szilárd, aki az idei tervek közül kiemelte továbbá az egészségház és védőnői szolgálat épületének felújítását, amelyre a Belügyminisztériumtól nyert a település 30 millió forintot. Ez azért is fontos, mert egy portán van a már működő minibölcsődével, amit idén bővíthetnek. A bölcsődebővítéssel új munkahelyeket teremtettek, a jövőben szeretnének még további munkahelyeket létrehozni.

– Az elmúlt években olyan fejlesztési lehetőségeket biztosított a kormány a kistelepüléseknek, amivel meg tudják teremteni lépésről lépésre minden esztendőben azt, hogy megfelelő színvonalon tudják az emberek igénybe venni az önkormányzat vagy az állam által nyújtott szolgáltatásokat, mint az orvosi és fogorvosi szolgáltatás. Egyre jobb lesz vidéken élni, mert minden olyan lehetőséget megpróbálunk megadni, ebben az esetben például Felsőszentivánnak, hogy azok a tervek, amiket évek óta szeretnének megvalósítani, azok megvalósuljanak.

Utat építünk, járdákat, intézményeket hozunk rendbe, piacot fejlesztünk,

mert azt szeretnénk, hogy azok, akik Felsőszentivánon laknak, azok is ugyanolyan színvonalú szolgáltatást tudjanak igénybe venni, mintha nagyobb városban vagy településen élnének – mondta Zsigó Róbert.