A jánoshalmi önkormányzat várja a cégeket az ipari területre

Kedvezményes ajánlatokkal igyekszik vállalkozásokat csábítani az épülő ipari park területére a jánoshalmi önkormányzat.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén, a helyi Fejlesztési Tanács javaslata alapján, megvitatta a város iparterületén lévő ingatlanok árából adható kedvezményeket és azok mértékét. A vállalkozásoknak az ipari területen megvásárolt ingatlanon létrejövő munkahelyen foglalkoztatott munkavállalók után egy százalék kedvezményt ad a vásárlási árból az önkormányzat. A kedvezményre jogot adó munkavállalói létszámot a vásárlást követő egy éven belül kell igazolni, ezzel a kedvezménnyel a képviselő-testület a munkahelyteremtést szeretné támogatni.

Az a vállalkozás, amely az ipari területen több ingatlant is megvásárol, az ingatlanok árából ingatlanonként öt százalék kedvezményt vehet igénybe. Az így maximálisan igénybe vehető kedvezmény 25 százalék.

Az a vállalkozás, amely olyan ingatlant vásárol, melyen épület is található, a vételárból 15 százalék kedvezményt érvényesíthet. Az ipari területen induló vállalkozások egyéb kedvezményt is kaphatnak, erről minden esetben az igény benyújtása után a képviselő-testület zárt ülésen dönt. A Fejlesztési Tanács javaslata alapján a képviselő-testület elfogadta a fiatal vállalkozások részére kiírt pályázat tartalmát is, ahol az előzőektől eltérő, bővebb kedvezmények biztosítását tette lehetővé.