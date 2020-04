A helyi termékek eladását segítik Fülöpjakabon

A helyi termékek népszerűsítése céljával szervezett termelői piacot szombaton délelőtt a faluház és az önkormányzat közösen Fülöp­jakabon.

A szigorú egészségügyi szabályozások mellett is sokan kilátogattak a piacra, melynek célja volt az is, hogy közelebb hozzák egymáshoz a helyi termelőket és a vásárlókat – fogalmazott Kovács Márta, a faluház vezetője. Elmond­ta, a fülöpjakabi termelők az elmúlt évtizedek alatt kialakították ugyan a vevőkörüket, ám most a járványveszély miatt jelentősen megváltoztak a körülmények, sokan elvesztették a biztosnak hitt vásárlóikat.

– Ezzel a rendhagyó piaccal szeretnénk segíteni a termelőknek és a vásárlóknak, akiknek ezáltal nem kell a zsúfolt üzletekbe menniük, hiszen itthon is megvehetik a helyi, egészséges, friss zöldséget, gyümölcsöt, tojást és egyebet. Azt szeretnénk, ha kialakulna egy önszerveződő folyamat, ha kiderülne, hogy melyik termelő vállal szívesen házhoz szállítást, ki az, aki szívesen fogadja a vásárlókat a saját otthonában. Az önkormányzat és a faluház a háttérből igyekszik mindezt segíteni, például azzal, hogy biztosítottuk a védőmaszkokat, kesztyűket, de próbáljuk összegyűjteni és közzétenni a helyi termelők elérhetőségeit is – részletezte Kovács Márta.