A halasi Merkbau is támogatáshoz jut a versenyképességi keretösszegből

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium (KKM) kedden három cégnek adott át támogatási okiratot. Köztük a kiskunhalasi székhelyű Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft-nek, amely egy 580 millió forintos beruházáshoz több mint 287 millió forint költségvetési forrást kap.

Szijjártó Péter szerdán kéri a kormánytól újabb források megnyitását a versenyképesség-növelő program számára. Csak hétfőn 14 cég kért ilyen támogatást, a meghirdetés óta már 540. A jelentkezők összesen 260 milliárd forint értékű fejlesztést vállaltak. A versenyképesség-növelő program fedezete múlt héten duplájára,100 milliárd forintra nőtt. Merényi Jakab, a kiskunhalasi cég ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a 2008-as válság után döntöttek hosszú távú vállalati stratégia kidolgozásáról.

A válság átmenetileg visszavetette a fejlesztéseket, de szeretnének ács- és asztalos üzemet építeni, és a nyílászáró-gyártást is áttelepítenék nagyobb telephelyre, ahol legkésőbb 2021-ben el is kezdődhetne a termelés. Bányai Gábor, Kiskunhalas országgyűlési képviselője (Fidesz) úgy látja, hogy a vállalkozások és a kormány gyors reagálásának köszönhetően belföldön hamar véget érhet a válság. A visszajelzések alapján minden országrész kezdi visszanyerni a lendületét, és velük együtt Bács-Kiskun megye is az újrakezdésen dolgozik.

A kiskunhalasi cég mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelő Gémtech Gépészeti Mérnöki Technológiai Tervező és Gyártó Kft. majdnem 574,5 millió forintos beruházása 287 millió forintot meghaladó állami támogatásra számíthat, míg a szerelvénygyártó mosonmagyaróvári Teka Magyarország Zrt. mintegy 188 millióforintos fejlesztése 94 millió forintot meghaladó költségvetési hozzájárulást kap.