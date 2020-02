A gazdáknak volt okuk az ünneplésre

A Halas és Környéke Gazdakör rendezvényén Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke, a magyar országgyűlés alelnöke volt a díszvendég. Elmondta: volt okuk az ünneplésre a gazdáknak az elmúlt szombaton, mivel összességében jó évet tudhatnak maguk mögött.

A gazdák vezetője egy fontos évfordulóra hívta fel a bál vendégeinek a figyelmét, a másfél évtizeddel ezelőtti gazdatüntetésekre emlékeztetett. – Tizenöt évvel ezelőtt együtt álltunk ki a saját ügyeinkben, akkor azt mondtuk: rólunk, nélkülünk más soha ne döntsön – mondta Jakab István, aki szerint amit most csinálnak Európában a német, a holland és más országok gazdái, azt magyar gazdák már 2005-ben kivívták maguknak, és azóta is tartják magukat ehhez.

– Köszönet azoknak, akik akkor együtt voltak velünk, mert, ha az nincs, akkor ma nem hiszem, hogy ekkora ereje lenne a magyar gazdatársadalomnak idehaza. Akkor alapoztuk meg azt az erőt, ami a mai napig hat – hangoztatta a politikus.

Jakab István szólt a hungarikumok és a helyi termékek fontosságáról, aki szerint ide sorolhatók a helyi szellemi értékek is, példaként említve azt a kiskunhalasi kezdeményezést, amely keretében Csanádi Lajos, a Halas és Környéke Gazdakör elnöke több gazdatársával közösen elindították a városban és a környező településeken az óvodakert programot, és amelyet ma már országszerte alkalmaznak.

– A halasi minta példaként szolgál az ország többi gazdaköre számára is. Azért fontos, mert tényleg már gyerekkorban kell kezdeni, elfogadtatni a saját vidéki életünket és a mezőgazdaságot megismertetni a felnövekvő nemzedékkel – tette hozzá.

Jakab István röviden szólt az Európai Unióval vívott kemény küzdelemről, a következő költségvetési ciklus pénzügyi juttatásairól, szerinte most a legbiztosabb a bizonytalanság ebben a kérdésben. – A nagyobb tagállamok nem hajlandók emelni a befizetést, sőt azt sem akarják befizetni, amit eddig. A később csatlakozó tagállamok pedig nyilván nem akarják őket finanszírozni – mutatott rá. Szerinte GDP arányosan a később csatlakozó országok, köztük Magyarország is, többet fizet be a gazdasági teljesítményükhöz mérten, mint amit a korábbi nagy országok befizetnek, így ők gazdagodnak a szegényebb tagországokon.