A fizetés és a munkakörülmények a fontosak

Hogyan lehet haza csábítani a munkavállalókat külföldről? Melyek azok a szempontok, amelyek miatt más országokban keresnek munkát a dolgozók? A Bács-Kiskun megye hazavár! címmel hétfőn megtartott munkáltatói fórumon ezeket a kérdéseket elemezték az előadók a megyei kereskedelmi és iparkamara kecskeméti székházában.

Gaál József iparkamarai elnök hangsúlyozta, hogy a bérek az elmúlt 3-4 évben mintegy 50 százalékkal nőttek. Ma már kisebb az az anyagi különbség, mint amiért megéri itt hagyni az országot. Arról, hogy miért is mennek ki és miért jönnének haza a képzett fiatalok, Simon Dávid egyetemi oktató adott elemzést. A kevésbé vonzó hazai munkafeltételek, a perspektíva hiánya, fejlődési lehetőség, kalandvágy is szerepel azon a listán, amelyek miatt a külföld mellett döntenek a vállalkozó szellemű fiatalok. Az előadó arra is rávilágított, hogy a visszatérés Magyarországra folyamatos. Egyes szakmákban ez az arány 30–60 százalékos. A visszailleszkedés viszont nehézségekkel jár, mivel a munkavállaláshoz szükséges kapcsolati háló szinte megszűnik az évek során.

Az előadók között volt a Mohácsi Vágóhíd Zrt. HR-vezetője, Stang Réka is. Ő arról tartott ismertetőt, hogy miként is sikerült az új gyárba megfelelő létszámú húsipari szakmunkást találni. A helyi sajtó mellett a közösségi médiát is alkalmazták. Megnézték a külhoni béreket, ehhez viszonyítva alakították ki a magyar fizetéseket. Mint mondta, olyan munka- és lakhatási körülményeket is biztosítottak, melyek fontos szempontot jelentettek a dolgozók hazahívásakor.