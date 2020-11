A faluprogram segítségével fejlesztenek Csengődön

Az idei év vízválasztó, rendbe kell tenni az önkormányzat pénzügyeit. Ha ez sikerül, akkor nyugodtabb évek elé nézhet Csengőd.

Vékony jégen járunk – ezekkel a szavakkal jellemezte diplomatikusan települése anyagi helyzetét Pivarcsi Csaba még az év elején. Azóta eltelt tíz hónap. Mi változott? – kérdeztük a falu vezetőjét.

– A vékony jég megmaradt. Jelenleg is nehéz pénzügyi helyzetben van az önkormányzat, de sok olyan probléma megoldódott, amely az év során nagy gondokat jelentett. Ugyanakkor több projektet befejeztünk. Elkészült az óvodai játszóudvar, pénzügyileg teljesen sikerült lezárni a külterületi útstabilizációt megvalósító beruházást. Elkészült egy új sportpálya, mely ötvenmillió forintos beruházás volt. A problémák ellenére előrenézünk – mondta hírportálunk érdeklődésére a polgármester.

Hozzátette: több pályázatot adtak be az elmúlt hónapokban. A Magyar Falu Programban összesen hat projekt megvalósítására kértek támogatást. Az orvosi eszközök beszerzésére közel hárommillió forintot nyertek. Járdafejlesztésre is kértek támogatást. Közterületi játszóterük nem volt, erre irányult az egyik pályázatuk, amelyet pozitívan bíráltak el.

A település nagy, kiterjedt tanyás külterülettel rendelkezik, nagyon sok idős embert kell elérni, ezért is működik két tanyagondnoki hálózatuk. Őket segítendő, egy kilencszemélyes busz beszerzéséhez nyertek támogatást. Így szükség esetén az időseket gyorsan beszállíthatják a faluba, ha orvosi ellátásra lenne szükségük. Mint megtudtuk, az új busz jövőre érkezik meg a településre.

Együttműködve egy helyi egyesülettel, egy új közösségi színteret alakítanak ki, amely ifjúsági szállásként is működik majd. Itt egy asztalitenisz-szakosztálynak, kistérségi képzőközpontnak, dartsklubnak is helyet adnak majd. – A jövő évre is vannak terveink. Megkezdődhet a bölcsőde építése, ahol tizennégy gyermeket lehet majd elhelyezni – tette hozzá Pivarcsi Csaba polgármester.