A csemegekukorica vetési területe egyre növekedik

A jelenlegi termelésszerkezeti térkép szerint, Bács-Kiskun megyében a csemegekukorica uralja a zöldségtermő területet. Az utóbbi 10 évben majdnem megduplázódott vetésének mérete.

A megye összesen mintegy 90 ezer hektár zöldséges szántóföldje 40 százalékán csemegekukorica terem. Ez az arány az utóbbi 10 évben jellemző, folytonos bővüléssel alakult ki. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, jelenleg 4 ezer hektáron termesztik a megyében. Ez azt jelenti, hogy az ország összes csemegekukorica-földjéből körülbelül 15 százalék arányban részesednek a Bács-Kiskun megyei gazdaságok. A hozamokat illetően is jó a teljesítményük, többéves átlagban 65–75 ezer tonna csövet törnek. A becslések szerint idén a hektáronkénti termés elérheti a 16–18 tonnát, ami megfelel a korábbi évek eredményének.

Agrárgazdasági adatok szerint, a homokhátsági termés körülbelül 90 százalékát a konzerv- és a hűtőipar vásárolja fel. Az országos arány is ehhez hasonló. Az össztermés fennmaradó csekélyebb hányadát leljük fel nyersen a boltokban, a hetipiacokon. Friss fogyasztásra legnagyobb részben a kisgazdaságok, házi kertek adják a csemegekukoricát.

Érési besorolás, beltartalmi érték, ízletesség tekintetében a hazai csemegekukorica fajtaválaszték feljutott a nemzetközi színvonalra. Ebbéli fejlődésben nem maradtak le a kistermelők sem, évről évre egyre jobb minőségű terményt igyekeznek a fogyasztókhoz vinni.

– Napjainkban az étkezési kukorica értékesítésében is éles a verseny. Mondjuk, 20 évvel ezelőtt a kistelepülések hetipiacain csak néhány kukoricás őstermelőt számláltunk. Azóta sokan próbálkoznak vele, s többnyire sikerrel is járnak. A leg­ízletesebb szuperédes fajtákat érdemes bevonni a termesztésbe, az ilyen minőségűeknek van keletjük – magyarázta Tóth Sándor őstermelő a nagykőrösi hetipiacon.

Természetesen a jó tulajdonságok csak a lehetőséget adják a minőségi terményhez, jelentős részben a termesztési technológián múlik az eredmény. Tóth Sándor szerint kukoricát bárki tud termeszteni, de könnyen el is tudják rontani a végeredményt.

– Tápanyaggal jól ellátott talaj, száraz időjárásban a rendszeres öntözés, és alkalmas időpontban a növényvédelem. Nagyjából ennyi a követelmény a jó terméshez, de mindezt betartani úgy lehet, ha folyton rajta a szemünk a kukoricán. Az utóbbi években a gyakoribbá váló szárazság is emelte a termelési költségeket, és eddig nem látott kártevők is fenték rá a fogukat. A vetőmag, a növényvédő szerek, a tápanyagok ára minden évben emelkedik valamennyit. A fogyasztói árakba azonban nemigen lehet beépíteni a többletkiadást.

Kecskeméten és a nagykőrösi hetipiacon jelenleg 80–100 forintért tudom eladni a csöveket, nagyjából annyiért, mint évekkel ezelőtt – sorolta Tóth Sándor.

Öntözés nélkül nem is próbálkoznak

A csemegekukoricára országosan jellemzőek a stabil hozamok, ugyanis a termőterü­let döntő része öntözött. A víz utánpótlása nélkül, a legtöbb tájon szinte biztosan sikertelen lenne a termesztése, különösen az egyre szárazabb homokhátságon. A kukoricás gazdaságokat integráló feldolgozóipar ma már a termékeny bácskai földeken, vagy a jó víztartó képességű, folyók menti kötöttebb talajokon sem kockáztatná meg a szemek tartósítását öntözés nélkül.