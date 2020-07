A cégvezetők hozzáállása döntő tényező lehet a fennmaradásban

A koronavírus-járvány extrém kihívások elé állította a hazai kis- és középvállalkozásokat, sokan rákényszerültek, hogy tevékenységüket az online térben folytassák. A helyi KKV-k felkészültségéről, az átvészelési technikákról és a működési modellek változásáról Alter Róberttel és Alterné Kiss Olgával a BNI Medialis régióvezetőivel beszélgettünk.

A BNI Medialis egy olyan kis- és középvállalkozásokból álló szervezet, amely mind méretben, mind vállalkozói korban és gazdasági szektor tekintetében is változatos cégeket tömörít magába. Tagjai között megtalálhatóak a helyi és regionális szolgáltatási-, ipari-, kereskedelmi- vagy éppen egészségügyi terület szereplői. Mi pedig kíváncsiak voltunk, hogy az alapvetően személyes találkozókra épülő üzleti rendszer működését, hogyan érintette a koronavírus miatti korlátozás?

– Ahogyan minden csoportosulásra, világszerte az összes BNI csoportra is érvényesek voltak a korlátozások, azaz tilos volt bármilyen személyes találkozás – mesélte Alter Róbert. – Mivel nagyon fontos a személyes kapcsolódás a tagjaink között, a többség nehezen viselte ennek hiányát. De megértették, hogy adott helyzetben az online forma sokkal jobb, mintha egyáltalán nem lenne semmi. A mi célunk az, hogy mindig, minden körülmények között biztosítsuk tagjaink számára a lehetőséget, hogy kihívásaikban csapatként tudják egymást segíteni. Így ahelyett, hogy bezártuk volna a kapukat, villámgyorsan átálltunk az online találkozási formára. Azon kívül, hogy ezáltal tagjaink a veszélyhelyzet alatt is rendszeresen tudtak kommunikálni, a BNI-on kívüli vállalkozók számára is teret adtunk arra, hogy vendégként térítés mentesen részt tudjanak venni egy-egy találkozón, és ebben a fokozottan nehéz gazdasági helyzetben segítséget adjanak és kapjanak. Mindemellett az online rendszer a távolsági korlátokat is lebontja, azaz nemzetközi szinten két kattintás távolságra van egy másik csoport Amerikában, Németországban, vagy bárhol a világban.

A tagok milyen gazdasági szektorból vannak jelen a szervezetben?

– Csoportjainkat a sokszínűség jellemzi. Ez megjelenik abban, hogy mind méretben, vállalkozói korban és gazdasági szektor tekintetében is széles körű a részvétel, tehát megtalálható szolgáltatás, ipari területek, kereskedelem, egészségügy is. Jelen van az ország legnagyobb ingatlanos hálózata, autóipari kábelkonfekciót gyártó cég, kerékpárgyártó vállalkozás ugyanúgy, mint könyvelőirodák, webfejlesztők, marketing ügynökségek. Természetesen a kereskedelem is képviselteti magát karbantartási anyagokkal, tisztítószerekkel, szerszámokkal és munkavédelmi termékekkel. Egy-egy BNI csoport annál jobban működik, minél többféle vállalkozás van jelen a tagok között, hiszen így tudjuk elérni, hogy a tagjaink mögött lévő kapcsolatrendszer minél szélesebb legyen.

Alter Róbert elmondta: tapasztalataik szerint nagyon változó, hogy mennyire vannak felkészülve a hazai KKV-k a digitális átállásra. Vannak olyan vállalkozások, akik már évek óta használják az online lehetőségeket – számukra inkább pozitív előnyöket jelentett az elmúlt időszak. Vannak azonban olyanok, akik sem hozzáállásban, sem tudásban, sem technikailag nem pártolják az online-t. Számos alkalommal tapasztalják, hogy a vezetés hozzáállása sokkal meghatározóbb ebben a kérdésben, mint az infrastruktúra. Ahol a vezetés elkötelezett a digitalizáció és leginkább a saját vállalkozás fejlesztése irányába, ott nem okozott gondot az online átállás. Máshol viszont emberi akadályai, gátjai voltak ennek, ami természetesen érthető, hiszen sokak számára idegen és embertelen az online tér.

Folyamatos a monitorozás. Milyen eredmények születtek a vírus alatti időszakban?

– Hatékonyságát tekintve az eredmények az online időszak alatt minimális mértékben maradtak el az offline-hoz képest – veszi át a szót Alterné Kiss Olga. – Az elmúlt negyedévben 2,5 milliárd Ft árbevétel többletet generáltak a magyarországi BNI tagok egymás számára, ami nagyságrendileg megegyezik az első negyedéves eredményeinkkel. Ez azt jelenti, hogy a BNI tag vállalkozók szinten tudták tartani vállalkozásukat, olyan iparágakban is találtak megoldást a felszabadult kapacitások lekötésére, amelyek teljesen megálltak a veszélyhelyzet alatt.

Az alapküldetéseken felül, ez a megváltozott helyzet szült-e új típusú együttműködéseket? Tudták-e egymást segíteni a tagok járvány kapcsán felmerülő nehézségekben és ha igen, miben?

– Igen, több területen is megjelentek új típusú együttműködések, üzleti és emberi segítségnyújtások. A BNI nemzetközi rendszer, több mint 70 országban vannak tagjaink, akik számára az online tér megszüntette a határokat. Így olyan, korábban elképzelhetetlen együttműködések tudtak megszületni országhatáron és kontinenseken átívelve, amik előtte, a földrajz távolságok miatt nem tudtak megtörténni. Ez gyakorlatilag megszámlálhatatlan lehetőséget jelent hosszú távon is. Így nem csak azonnali üzletkötésekre van lehetőség, hanem az üzleti kapcsolati háló méretben és természetesen minőségben való szorosra szövésére, egy olyan biztonsági háló képzésére, ami egy későbbi gazdasági válság esetén is komoly, valós segítséget képes nyújtani a vállalkozóinknak. Egy-egy gazdasági szektorban dolgozó tagjaink online fórumokat szerveztek, hogy információt cseréljenek egymással, a jó gyakorlatot és tapasztalatot megosszák és iparág specifikus beszélgetések által segítséget nyújtsanak saját tapasztalatok alapján. A felszabaduló és szűkös kapacitások is gyorsan egymásra találtak a BNI keretrendszerén belül, így például szállítmányozó cég tudott átvenni rendezvényszervező cégtől munkatársakat, hisz az egyiknél megugrott a feladatok száma a másiknál pedig lecsökkent.

Külső vállalkozások felé tudott-e a szervezet segítséget nyújtani?

– Azon kívül, hogy tagjaink a vészhelyzet alatt is rendszeresen tudtak kommunikálni, a BNI-on kívüli vállalkozók számára is teret adtunk arra, hogy vendégként térítés mentesen részt tudjanak venni üzleti találkozóinkon és új üzleti lehetőségekhez jussanak ebben a fokozottan nehéz gazdasági helyzetben. Emellett egy Bárkának (Bátran. Rendszerben. Kitartóan. Aktívan.) nevezett programon keresztül számos szakértői előadással segítettük a tagokat és külsős vállalkozásokat is menedzsment, vállalkozás és magánjellegű kihívásaik megoldásában összesen 47 online kurzuson. Ezekről felvétel készült, az előadások július 31-ig visszanézhetőek bárki számára, aki regisztrál még a programba. A tagok egyénileg is sok olyan segítséget nyújtottak közvetlen környezetükben, amikre nagy szükség volt és van jelen helyzetben. Volt, aki ingyenes nyomtatást vállalt az iskolák számára, hogy a gyerekek mindenképp meg tudják kapni a tanulnivalót. Akad, aki informatikai eszközöket biztosított a távoktatáshoz, hisz nem minden családban állt rendelkezésre az ehhez szükséges eszköz. Sok ilyen ideiglenes együttműködésre született példa. A BNI Medialis régió csatlakozik a Varázstáska kezdeményezéshez is, hogy minél több rászoruló gyermek iskolatáskáját meg tudjuk tölteni iskolakezdésre tanszerekkel, ezáltal is tehermentesítve a családokat.

Milyen működési modellel folytatódik a továbbiakban a munka? Visszaáll a régi rendszer?

– Miután a személyesség rendkívül fontos a kapcsolatokra és bizalomra alapuló üzleti modellben, ezért fontos, hogy zömmel személyes találkozókra kerüljön sor. Emellett azonban a BNI egyik alapértéke a tradíció és innováció, azaz meg kell látnunk az online-ban rejlő előnyöket is, amiket nem hagyhatunk parlagon. Ezentúl minden hónapban egy találkozót online tartunk, így fenntartva azt a lehetőséget, hogy a tagok könnyedén tudják használni az egész nemzetközi rendszerben rejlő kapcsolódásokat, partnerségeket alakíthassanak ki, tovább növelve ezzel a helyi gazdasági erőt és így olyan helyi sikerközösségek hálózata alakulhasson ki, amiben a ténylegesen használt és elérhető üzleti kapcsolatrendszer átszövi az egész világot.