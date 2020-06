A bőtermő meggyet az eső tette tönkre

A meggy helyzete katasztrofális. Így jellemezte a helyzetet Juhos Csaba, a keceli TÉSZ elnöke.

A környéken ilyenkor az érdi bőtermő terem. Szépen is mutatott a gyümölcs, de az elmúlt napokban olyan sok esőt kapott, hogy csaknem az egész termés szétrepedt. Ez a térségben sok ezer tonna gyümölcs végét jelenti.

Tavasszal a fagy tizedelte meg a cseresznyét, a barackot, most meg a megmaradt és szépen fejlődő bőtermő gyümölcsöt a szüret előtti napokban tette tönkre az időjárás. A várható kisebb termés és a konzervgyári hiány miatt ebben az évben jó árakkal lehetett számolni, mondta az elnök. Az előzetes információk szerint a gyárak többet adtak volna, ráadásul az erősödő euró miatt is több bevételre tehettek volna szert a termelők.

Akinek érdi bőtermője volt, annak a bevétele most csaknem lenullázódott. A termés legfeljebb a léipar számára megfelelő. A konzervgyárak a meggy kilójáért úgy 300 forintot, míg a léipari feldolgozók 50–60 forintot adnak majd. Azok jártak jól, akik későn érő fajtákat termesztenek, ők azonban nem a Duna–Tisza közén termelnek.

Juhos Csaba arról is tájékoztatott, hogy a szilva háromnegyed része is elfagyott, pedig ez jelentős exportterméke a szövetkezetnek. A keceli TÉSZ-nél azonban két termék van, amely biztató bevétellel kecsegtethet. Az egyik a paprika, a másik pedig a bodza. Hogy mit lehet tenni a térségben a jövőt tekintve? A világpiaci árakat nem a magyarok határozzák meg, hanem a nagy vásárlók. Az árakat azonban más tényezők is befolyásolják. Ilyen a termés mennyisége. Az elnök szerint a termelőink a termelés biztonságának erősítésével tudnak tenni azért, hogy jobb eséllyel juthassanak ki a piacokra. Így tavasszal füstölő gyertyákkal, melegítéssel, permetezéssel és egyéb lehetséges módszerekkel tehetnek a fagy ellen, illetve azzal is, hogy nagyon jó kondícióban tartják a gyümölcsösöket. Ez viszont nagyon sokba kerül, mondta az elnök.