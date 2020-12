100 millió forintos támogatást nyert Madaras

A gazdaságélénkítő program keretében nyert a település 100 millió forintot, ugyanakkor önerőből vállalták egy közel 20 milliós épület felújítását, ami egy térkőgyártó üzem téliesítését jelenti.

A teljes átalakítás során, egész évben gyárthatnak betonelemeket és térköveket az üzemben, ahol egy lakatosműhelyt is kialakítottak.

– A pályázati támogatásból vásárolhattunk több gépet is: egy 140 lóerős traktort több funkcióval; egy 12 tonnás, teljesen új pótkocsit gyári ponyvával; egy JCB rakodógép-földmunkagépet; egy JCB 1CX-et kisebb méretben, amely más funkciókat ellátva kisebb helyre is be tud majd férni; illetve egy 300-as ágaprító-darálógépet, amivel akár bérmunkát is tudunk vállalni – tudtuk meg Balla Csaba polgármestertől.

– Utak karbantartására kiválóak ezek az eszközök, segítségükkel saját településünkön mindent meg tudunk csinálni. A programban öt fő munkaerő – gépkezelők és építőmunkások – teljes béréhez kaptunk támogatást, akik a térkőgyártásban is dolgoznak. Az egész műhelyt átalakítottuk és egy külön asztalos-részleget is létrehoztunk. Itt már jelenleg is bérmunkában dolgoznak a munkások, természetesen biztonságos körülmények között, és folyamatosan termelik a bevételt – mondta el Balla Csaba polgármester.

– A pályázaton nyert 100 millió forintos támogatást részben olyan gépek megvásárlására fordította a település, amelyek jó szolgálatot tesznek a falu rendben tartásánál. Az üzemben térköveket fognak gyártani, amelyekből a járdákat próbálják majd rendbe hozni. Ez több szempontból is jó: az egyik, hogy megfelelően fejlődik az infrastruktúra, másrészt munkát és biztos megélhetést tudunk biztosítani a madarasiaknak – mondta Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője.

A gépek és az üzem megtekintése után jótékonysági ételosztáson vettek részt az elöljárók.