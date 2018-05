Ösztöndíjprogram indul Félegyházán

Az egészségügyben tapasztalható szakemberhiány problémájának orvoslására helyi egészségügyi ösztöndíjrendszer megvalósítását tervezi a kiskunfélegyházi önkormányzat. A tervet szinte valamennyi városatya támogatta.

A felsőoktatási intézményben orvostudományi vagy egészségtudományi szakterületen képzésben részt vevő hallgatók részére helyi ösztöndíjat kívánnak alapítani. Az ösztöndíjprogram célja az egészségügyi szolgáltatások működését veszélyeztető nagy mértékű humán­erőforrás-hiány csökkentése, illetve a jól képzett egészségügyi szakdolgozók utánpótlása révén az egészségügyi ellátás színvonalának növelése – olvasható az előterjesztésben. Az ösztöndíjrendszer kidolgozásával dr. Füstös Magdolna aljegyző asszonyt bízta meg a képviselő-testület.

A városi közgyűlésen az is elhangzott, hogy a félegy­házi önkormányzat ezen felül folyamatosan támogatja a városi kórházat is. Idén 12,5 millió forinttal segíti a szakrendelések fenntartását.

Az ülésen arról is szó volt, hogy az egészségügyi ösztöndíjrendszert ugyan közvetve érinti, de azért fontos tényező az is, hogy az önkormányzat hamarosan felújítja a Korond utcában évek óta üresen álló volt rendelőintézetet. A fejlesztésre idén és jövőre is 254 millió forintot fordít a város.