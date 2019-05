Vonzza a külföldi befektetőket a kiváló magyar munkaerő

Magyarország idén újra a világ tíz legjobb befektetési célországa között szerepel.

A befektetési témákra szakosodott amerikai Site Selection nevű magazin napokban megjelent 2019-es jelentése alapján Magyarország idén újra a világ tíz legjobb befektetési célországa között szerepel- hívja fel a figyelmet a hirado.hu cikke. Emellett

ismét elismerésben részesült a Nemzeti Befektetési Ügynökség is, amelyet a tavalyi év után idén ismét a Közép-Európától Közép-Ázsiáig terjedő térség legjobb beruházásösztönző ügynökségének választottak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádiónak adott interjújában azt mondta, mindez elismerés a magyar emberek számára is, hiszen ezeknél a döntéseknél megvizsgálják a munkaerő-piaci helyzetet és a munkaerő képzettségét.

A V4-ek növekedési üteme duplája az európai átlagnak

A magyar emberek tudása és szorgalma teljesen versenyképes, ennek pedig az az oka, hogy ez a térség józan észen alapuló politikát folytat gazdaságilag és biztonságilag is. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy

a V4-ek növekedési üteme duplája, mint az európai uniós átlag, amelyben nagy szerepe van Magyarországnak is, ahol tavaly összesen 98 nagy beruházás volt, az új beruházások összesített értéke pedig 1380 milliárd forint volt.

Magyarország nemcsak a Site Selection értékelésében kapott helyet, hanem a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) kimutatásában is, ebben Magyarország első helyen szerepel az egy főre jutó külföldi beruházások értéke alapján – jelentette ki Csath Magdolna közgazdász a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

A pozitív eredményeket több szempont is igazolja

A pozitív eredményeket több szempont is igazolja. Véleménye szerint az első helyen az olyan alapfeltételek állnak, mint a biztonság, a stabil kormányzás, a megfelelő infrastruktúra és a földrajzi elhelyezkedés. Ahol ezek az alapfeltételek megvannak, oda egy vállalkozó is szívesen fektet be tőkét – jegyezte meg.

A másik fontos tényező az üzleti környezet. A szakértő itt a gazdasági stabilitást és a költségvetési hiány szinten tartását, valamint az adók mértékét emelte ki, míg harmadik szempontként azokat a feltételeket említette, amivel Magyarországra csábíthatók a külföldi vállalkozók. Példának említette a munkaerőköltséget, az európai uniós pályázati lehetőségeket és az állami támogatásokat.

Erőteljes verseny áll fent az országok között

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági kutatócsoport-vezetője az országok között fennálló erőteljes versenyről beszélt. Ebben a versenyben pedig Magyarország egy elég jó helyen áll – hangsúlyozta. Elmondta,

az Eurostat statisztikai információja szerint a külföldi tulajdonú vállalatok Magyarországon 52,46 százalékban termelték meg a nemzeti jövedelmet 2017-ben.

Ez kiemelkedő teljesítménynek számít, hiszen hazánkat csak Írország előzi meg 59,22 százalékkal – fűzte hozzá. Megjegyezte, ennek természetesen megvan a hátránya is, mert ha ilyen magas a külföldi arány, az azt jelenti, hogy kevesebb a magyarországi vállalatok száma.