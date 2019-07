Újabb támogatásra pályázhatnák a vállalkozások

Újabb 3,5 milliárd forint munkahelyteremtő támogatásra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások, a pénzből 1500 új álláshely is létrejöhet Magyarországon – mondta Varga Mihály.

A pénzügyminiszter elmondta, az augusztustól elérhető kiírás is az egyik eleme annak az intézkedés-sorozatnak, amellyel

még tovább csökkenhet a munkanélküliség, és Magyarország közelebb kerülhet a teljes foglalkoztatottsághoz.

A tárcavezető a program részleteit ismertetve elmondta: a munkahelyteremtő beruházási támogatás a még meglévő munkaerő-tartalék aktivizálása mellett a hátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatását is elősegíti. Közölte, a vissza nem térítendő támogatás egy munkahelyre jutó legmagasabb összege – a kiegészítő támogatást is figyelembe véve – 2019-ben már elérheti a 3,6 millió forintot. A kkv-szektor versenyképessége ezzel érdemben javulhat, hiszen egyebek mellett új eszközök, gépek beszerzése, ingatlanvásárlás, bérleti díjak, vagy akár lízingköltségek is elszámolhatók az összegből – tette hozzá.

Varga Mihály emlékeztetett, a program idei első kiírásában 98 cég nyert el támogatást, amely több mint 600 új munkahely létesítéséhez, valamint csaknem 1100 álláshely megőrzéséhez járult hozzá.

Kifejtette,

a kkv-k foglalkoztatják a magyar munkaerő kétharmadát, így a kormány több eszközzel támogatja a technológiai fejlesztéseiket és dolgozóik számának növelését.

Az utóbbi hét évben összesen több mint 53 milliárd forint támogatást kaptak a kkv-k munkahelyteremtése, ezzel 28 ezer új munkahely jöhetett létre Magyarországon.

Az NFA-2019-KKV kódjelű pályázati felhívás a kormany.hu oldalon érhető el.