Új államkötvényt bocsátott ki az Államadósság Kezelő Központ

Az adósságkezelő stratégiai céljaival összhangban a 20 éves kötvény hozzájárul a hosszú futamidejű intézményi befektetések még hatékonyabb kezeléséhez, valamint az adósság-portfólió átlagos hátralévő futamidejének hosszításában is nagy szerepet játszhat – írták a közleményben.

Az ÁKK 2020. január 1-jével bevezetett egy új hosszú államkötvény indexet HMAX néven, amely a 3 évnél hosszabb futamidejű államkötvényeket tartalmazza, így február elejétől a 20 éves államkötvényt is. Ez az ÁKK várakozásai szerint növeli az indexkövető befektetők (például nyugdíjpénztárak) által támasztott hosszú futamidejű állampapírok iránti keresletet.

Az aukción kialakult átlaghozam 3,01 százalék lett. A 20 éves kötvény referencia állampapír szerepét a második aukciót követően tölti be.