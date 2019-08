Tovább csökken az államadósság, népszerű az új magyar állampapír

Nagyon kedvező, hogy csökken az államadósság, és azon belül a devizaadósság aránya – mondta Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője szerda este az M1-en.

A K&H vezető elemzője arra reagált, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán tette közzé: az államháztartás névértéken számításba vett konszolidált bruttó adóssága június végén 29 519 milliárd forint, a GDP 67,0 százaléka volt. Az Eximbank adósságát is figyelembe véve az úgynevezett maastrichti adósság 1,7 százalékponttal magasabb, a GDP 68,7 százalékát tette ki, ami 2008 harmadik negyede óta a legalacsonyabb és a múlt év végihez képest 2,1 százalékponttal, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 5,3 százalékponttal csökkent.

Németh Dávid kiemelte: ez részben annak köszönhető, hogy jól teljesít a magyar gazdaság, a közelmúltban publikált adatok is azt mutatták, hogy a hazai GDP az idei második negyedévben is erőteljesen bővült, jóval 4 százalék fölött nőtt, egyúttal az adóbevételek is jelentősen emelkedtek. Eközben az állam rendkívül alacsony, 1,5-2 százalékos GDP-hez mért hiányt halmozott fel – tette hozzá.

A magyar állampapír pluszra vonatkozó kérdésre Németh Dávid elmondta: bár csak a második negyedév végén indult az értékesítése, de nagyon sikeres a papír, ez is hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan csökken az állam devizában fennálló adóssága. Ez azért nagyon pozitív, mert így az államadósság egyre kevésbé van kitéve a forint árfolyam-ingadozásának – fűzte hozzá a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.