Pénzt hoz a gazdasági növekedés

Adó-visszatérítésre, nyugdíjprémiumra, a 13. havi nyugdíj visszaépítésére és a fiatalok adómentességére is fedezetet biztosít a magyar gazdaság lendülete. Ismét beigazolódott, hogy megszorításokkal nem lehet válságot kezelni, csak válságot teremteni.

Jövő év elején pénzt fizet az állam a családoknak. Az Orbán-kormány azt ígérte, ha a gazdaság növekedése a bruttó hazai termék 5,5 százalékánál magasabb lesz, akkor visszaadja az ebben az évben befizetett személyi jövedelemadó összegét. Ez fejenként maximum nyolcszázezer forint lehet, ami azt jelenti, hogy ahol két szülő nevel gyermeket, akár 1,6 millió forinttal is gazdagodhat egy család – írja a Magyar Nemzet.

A magyar gazdaság a második negyedévben a nyers adatok szerint 17,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított mutatók szerint 17,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Ez rekord, a valaha mért legmagasabb negyedéves növekedés. Mindezt úgy érte el a magyar gazdaság, hogy most hagyta maga mögött a koronavírus-járványból fakadó válságot.

A kiugró számba belejátszik az alacsony bázisérték is, de jó jel, hogy negyedévről negyedévre is erősödött a gazdaság teljesítménye. Azt már korábban lehetett látni, hogy a bővülés egészséges szerkezetű, mert az ipari termelés 22, az építőipar 28, míg a kiskereskedelmi forgalom hat százalékkal erősödött júniusban. Erre hívta fel a figyelmet a minap Varga Mihály pénzügyminiszter is. Magához tért a turizmus is, miután másfélszeresére emelkedett a vendégéjszakák száma. Most az látszik valószínűnek, hogy a gazdasági növekedés az évben eléri, de akár meg is haladhatja a nyolc százalékot. Mindez azt is jelenti, hogy bőven elérhetővé válik a nyugdíjprémium lehetősége is. Ez a juttatás akkor jár, ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. Miután ez akkor is így lenne, ha a teljesítmény most már stagnálna, egész biztos, hogy az idősek kézbe kapják ezt a pénzt. A prémium bevezetése óta ez lesz a legnagyobb összegű kifizetés. Ahogy arról lapunk tegnapi számában beszámoltunk,

Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta:

a történelmi nagyságú gazdasági növekedés akár 50-56 ezer forintos nyugdíjprémiumra is lehetőséget adhat.

A kormány a válságkezelés alatt is arra figyelt, hogy fenntartsa a növekedés motorjait. Nem kezdett ezúttal sem megszorításokba, ahogy ezzel szemben megtette azt a Gyurcsány-kormány 2010 előtt nem is egy alkalommal. A balliberális kormány 2006 nyarán, a választások után vallotta be kényszerűen, hogy az államháztartás helyzete tarthatatlan. Ezt a szavazás előtt eltagadta a magyar választók elől, ahogy megtévesztette az Európai Uniót is. A Gyurcsány-kormány saját maga állította elő a válsághelyzetet, pedig a nemzetközi környezet kedvező volt. A költségvetés tátongó lyukát adóemelésekkel próbálták befoltozni, de emelték az energiaárakat is. Mindez csak látszateredményt hozott, mert amikor begyűrűzött a 2008-as pénzügyi válság, már teljesen legyengült állapotban volt az ország. Gazdasági, pénzügyi és politikai válság volt Magyarországon, Gyurcsány megbukott, majd volt minisztere, Bajnai Gordon próbálta meg kezelni a válságot egy „szakértőinek” nevezett kormány élén.

Bajnai az elődje receptjét vette elő, azaz újabb megszorítások özöne zúdult a lakosság nyakába. Akkor törölték el a 13. havi nyugdíjat is, amelyet az Orbán-kormány hoz most vissza több lépésben. A személyi jövedelemadó visszatérítésére, a nyugdíjprémiumra, a 13. havi nyugdíj visszatérítésére, a fiatal munkavállalók szja-mentességére az ad lehetőséget, hogy az idei második negyedévben a gazdaság visszatért a járvány előtti teljesítményéhez. Ezt kevés uniós ország mondhatja el magáról, hazánk ismét az élmezőnybe került. Nagy Márton, a miniszterelnök főtanácsadója a minap arra is felhívta a figyelmet, hogy gazdaságilag kisebb lehet a hatása egy újabb járványhullámnak az eddigiekhez képest. Jelezte: