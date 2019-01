Optimistábbak a magyarok a gazdaságot illetően

Magyarország gazdasági hangulatindexe a legmagasabb az unióban, az országban jelentősen nőtt az emberek gazdasági optimizmusa – mondta Regős Gábor, a Századvég közgazdásza.

Hozzátette: eközben, tizenkét hónapja tartó folyamatos mérséklődéssel, közel kétéves mélypontra csökkent decemberben az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi igazgatósága, a DG EcFin euróövezeti gazdasági hangulatindexe, az ESI – tette hozzá az M1 aktuális csatornán csütörtökön.

Elmondta: a DG EcFin (Directorate General for Economic and Financial Affairs) egy ország gazdasági hangulatindexének (Economic Sentiment Indicator, ESI) elkészítésénél a gazdaság öt ágazatának – háztartások, szolgáltatás, kiskereskedelem, ipar és építőipar – szereplőit keresik fel, akikkel havonta kérdőíveket töltetnek ki. A megkérdezetteknek többek között gazdasági kilátásokról, személyes megtakarításról és munkanélküliségről szóló kérdésekre kell felelniük – magyarázta.

A megadott válaszokat egy mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán helyezik el, az ESI index pedig úgy születik, hogy friss mutatókat egyesével az ország korábbi általános teljesítményéhez viszonyítják – fűzte hozzá.

Regős Gábor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön azt mondta, Magyarország ESI értéke 120 feletti és az emberek az ipar és az építőipar terén a legoptimistábbak.