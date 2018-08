Magyarországnak Kárpátalja fejlődése a fontos

A magyar kormánynak Kárpátalja fejlődése a fontos, és nyilvánvaló, hogy ehhez magyar költségvetési forrásra van szükség, amit hazánk biztosít – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium pénteken.

Arra reagáltak, hogy Pavlo Klimkin külügyminiszter pénteken, miután az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek nem hivatalos kétnapos bécsi tanácskozásán beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, a Twitteren közölte: Magyarország megváltoztatja a Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztosi tisztség Kijev által kifogásolt megnevezését.

Klimkin azt írta: „A reggelt magyar kollégámmal, Szijjártó Péterrel folytatott megbeszéléssel kezdtem. A magyarok meghallottak bennünket, és megváltoztatják a Kárpátaljáért felelős biztosi megnevezést. Minden más kérdést illetően pedig konstruktívan dolgozunk tovább”..További részletekbe nem bocsátkozott.

Kijev belügyeibe való beavatkozásnak minősítette, hogy az áprilisi választásokat követő kormányalakítás után Kárpátaljáért felelős miniszteri biztosi tisztség jött létre a magyar kormányban. Vaszil Bodnar külügyminiszter-helyettes augusztus elején egy sajtónyilatkozatban kilátásba helyezte azt is, hogy Ukrajna akár a belépést is megtagadhatja az országba Grezsa István miniszteri biztostól, ha Magyarország nem ad megfelelő magyarázatot arra, miért hozta létre ezt a tisztséget. Az ukrán külügyminisztérium tiltakozó jegyzékben is követelt erre magyarázatot Budapesttől.

Az előző kormányzati ciklusban Grezsa István tisztsége a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa volt.

A KKM közleményben azt írta: „A magyar kormánynak Kárpátalja fejlődése a fontos, és nyilvánvaló, hogy ehhez magyar költségvetési forrásra van szükség, amit Magyarország biztosít. Az ukrán kormány azonban nehezen érthető és sajnálatos módon minden lehetséges eszközzel akadályozza ennek a forrásnak az eljuttatását, most éppen Grezsa István titulusába kötöttek bele. Ha annak, hogy továbbra is segíteni tudjuk Kárpátalját, az az ára, hogy változtatunk a miniszteri biztos titulusán, akkor ezt megtesszük.”