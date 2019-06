Kedvezmények és szigorítások lesznek a 2020-as adócsomagban

Többek között érkezik a négygyermekes anyák adómentessége, megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó.

Több adókedvezmény és könnyítés is szerepel a kormány 2020-as adócsomagjában, ám jelentős szigorításokra is számíthatunk – áll a MAZARS elemzésében, amelyről a Világgazdaság ír.

Az egyik legfontosabb módosítás, hogy jövőre megérkezhet a négygyermekes anyák adómentessége. Csökken a szálláshelyek szolgáltatás áfája, valamint 2019. július 1-től átmenetileg – várhatóan 2022 végéig – 0 százalékra csökken a reklámadó mértéke. A dohánytermékek jövedéki adója azonban komolyan emelkedik, és az agresszív adótervezésre is figyelni fog a kormány.

Várhatóan jövőre érkezik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák élethosszig tartó adómentessége – mutatott rá a MAZARS a múlt héten az Országgyűlés elé beterjesztett nyári adócsomag egyik legfontosabb újdonságára. A kedvezményt a 2019. december 31-ét követően munkával szerzett jövedelmeik után vehetik majd igénybe az anyák.

„Fontos, hogy a kedvezményhez a jogosultnak nyilatkozatot kell majd tennie. Ezt adóbevallásához kell csatolnia, és fel kell tüntetnie rajta a gyermekek nevét, adóazonosító jelét, a jogosultsági időszakot és a kedvezményre jogosító jövedelem összegét.„

”A kedvezmény évközi érvényesítésére is van lehetőség, azonban a kedvezmény alapját képező jövedelem más kedvezménnyel nem csökkenthető” – mondta a részletekről dr. H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.

Emellett több adómentes elemmel is bővülhet a személyi jövedelemadó és járulékok köre, ha elfogadják a törvénycsomagot. Ezek közé tartozik a tulajdonostárs részére történő termőföld értékesítés, valamint a kiemelt nemzetközi sportrendezvényekkel összefüggésben adott juttatások. Fontos változás még, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 7500 forintról 7710 forintra emelkedik.

Csökkenhet az adminisztráció

A társasági adót is több egyszerűsítő és pontosító változás érintheti. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a csoportos társasági adóalanyiság esetében már 2019-től eltörölnék az adóbevallással egyenértékű tagi nyilatkozattételt, ami nagyban csökkentheti majd az adminisztrációt. Világossá tették emellett, hogy a csoporttagok is kötelesek a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályainak alkalmazására.

„Több fontos adókedvezményt is bevezetne a tervezet, például a kkv-szektor beruházási tevékenységének ösztönzésére. Eszerint a fejlesztési adókedvezmény kis- és középvállalkozásokra vonatkozó értékhatára 3 év alatt kedvezőbbé válna. Első lépésként 2020-tól kisvállalkozásoknál 500 millió forintról 300-, középvállalkozásoknál 400 millió forintra csökkenne az adókedvezményre jogosító értékhatár. Ez további két lépcsőben 50-, illetve 100 millió forintra csökkenhet 2023-ra. 2020-tól ráadásul a bejelentett beruházások vonatkozásában megszűnnének a fejlesztési adókedvezmény létszám- és bérköltség feltételei is” – mondta az adóigazgató.

Megszűnik az adóelőleg-feltöltés kötelezettsége is, ami nem csak a taóra, de az energiaellátók jövedelemadójára és az innovációs járulékra is vonatkozik majd. Az önkormányzatok likviditásának megőrzése érdekében a helyi iparűzési adóra nem terjed ki ez a szabály, ott továbbra is szükség lesz adóelőleg-feltöltésre. Bizonyos uniós irányelvek átültetése miatt több módosítás történne a társasági adózásban, ezek közül az egyik legfontosabb a tőkekivonás megadóztatása lehet, de várhatóan bevezetésre kerülnek a hibrid struktúrákra (ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre) vonatkozó rendelkezések is.

„Januárt 1-jétől kivezetnék az egyszerűsített vállalkozói adót, az EVA-t is.”

„Ennek oka, hogy az adónem versenyképessége az elmúlt években jelentősen romlott, és alanyainak létszáma is folyamatosan csökkent” – mondta dr. H. Nagy Dániel.

Az általános forgalmi adót is több lényeges változás érintheti. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2020. január 1-jétől (akár visszamenőleg is) lehetőség nyílik önellenőrzés keretében csökkenteni behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó áfa alapját. A nemzetközi kereskedelem esetében is több változás értini az áfát, például a vevői készlet, a láncértékesítés és a közösségen belüli értékesítés esetében.

„Fontos áfát érintő változás, hogy 2020. január 1-jétől a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfa kulcsa a korábbi 18 százalékról 5 százalékra csökkenne. Ezzel egy időben ugyanakkor – az étkezőhelyi vendéglátásnál megismert módon – turizmusfejlesztési hozzájárulás-kötelessé válna a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás is, a hozzájárulás mértéke jelenleg 4 százalékra” – emelte ki az adóigazgató.

2019. július 1-től átmenetileg – várhatóan 2022 végéig – 0 százalékra csökken a reklámadó mértéke, mind a közzétevő, mind a megrendelő esetében. A 0 százalékos adómérték az adóévi adóalap időarányos részére, vagy a könyvviteli zárlat alapján megállapított adóalap-különbözetre vonatkozik majd.

Az adócsomag része az is, hogy bizonyos esetekben csökkentik vagy kivezetik a tranzakciós illetéket. A módosítás főként a magánszemélyeket érinti, és főleg a kisebb értékek (például 20 ezer forint alatt és postai befizetések) esetében jelent majd könnyebbséget.

Szigorítás ugyanakkor, hogy a dohánytermékek jövedéki adóját három lépésben (2020. január 1., 2020. július 1., és 2021. január 1.) jelentősen megemeli a kormány, mert az jelenleg nem éri el az EU által előírt minimumot.

„A kormány a jövőben jobban oda fog figyelni az agresszív adótervezésre is. Ennek keretében 2020 júliusától az adótanácsadóknak, illetve egyesesetekben az adózóknak is, elektronikus úton adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak a határon átnyúló agresszív adótervezési konstrukciókról. A jogszabály visszamenőleges hatályú lesz, azaz már a 2018. június 25-e és 2020. július 1. között megvalósult konstrukciókról is jelentést kell tenni 2020. augusztus 31-i határidővel. Az új struktúrák bejelentésére 30 napjuk lesz az adatszolgáltatás teljesítésére” – emelte ki dr. H. Nagy Dániel.

Az új szabályozások két külön törvényjavaslatban kerültek az Országgyűlés elé, a módosításokról várhatóan még a tavaszi ülésszakban szavaznak.