Jól működő versenyszabályok kellenek a jól működő gazdasághoz

A jól működő versenyszabályok elengedhetetlen feltételei a jól működő gazdaságnak, hiszen csak abban az esetben fognak újítani, fejleszteni a vállalkozások, ha a verseny nyomást gyakorol rájuk – mondta Csiszár Pál, az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságának igazgatója.

A versenyképességet még számos más tényező is befolyásolja, de a jó versenypolitika hosszú távon garantálja, hogy egy-egy ország lakói a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat kapják a lehető legjobb áron – hangsúlyozta a a Magyar Hírlapnak adott, a lap hétfői számában megjelent interjúban.

Beszélt az igazgató arról is, hogy a magyar gazdaság versenyalapú működésének a rendszerváltozás óta megvannak a társadalmi-törvényi feltételei. Hozzátette, hogy minden gazdaságban van lehetőség a további fejlődésre. A bürokráciacsökkentés például folyamatos cél lehet, de fontos az is, hogy a hazai gyártók, termelők folyamatosan szembesülhessenek külföldi versenytársaikkal. Az államnak is fontos, hogy például a közbeszerzések során egymással versenyző piaci szereplőktől tudjon vásárolni – emelte ki Csiszár Pál.