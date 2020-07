Folyamatosan élénkül a forgalom a kutakon

Az üzemanyag iránti kiskereskedelmi kereslet a korábbi mínusz 30-40 százalék után a nyáron eddig csak 10-15 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Eközben szépen emelkedik az étel- és italértékesítés is a kutakon.

Míg március-áprilisban az előző év hasonló időszakához képest a kereslet 30-40 százalékkal esett vissza az üzemanyag-kiskereskedelemben, addig júniusban már csak 10-15 százalék körüli mértékben – közölte a Világgazdasággal a Mol. Az OMV is arról számolt be, hogy eddig emelkedést hozott a nyár, de a belső turizmus élénkítő hatását jelentősen rontja az idegenforgalom és a tranzitforgalom csökkenése. A Shell szerint a korlátozások lazítása óta megfigyelhető, hogy egyre többen ülnek autóba, így többen is tankolnak.

A Molnál arra is felhívták a figyelmet, hogy elkezdődött egyfajta visszarendeződés a benzin és a gázolaj árában is.

A benzinnél literenként 280 forint, a gázolajnál 310 forint volt a mélypont,

mostanra azonban – a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt – 366 forintba kerül egy liter benzin, a gázolaj pedig átlagosan 380 forintba.

Viszonyításképp: a KSH adatai szerint márciusban 16,7, áprilisban 26,3, májusban pedig 13,8 százalékkal csökkent éves alapon az üzemanyag-kiskereskedelem.

Mindvégig zavartalanul üzemelt mind a 468 Mol töltőállomás, és a korlátozó intézkedések visszavonásának köszönhetően végül átmeneti bezárásokra sem volt szükség. Az OMV is az ellátás biztonságát tartotta elsődlegesnek, a 170 benzinkút alig több, mint 15 százalékát érintette a nyitvatartási idő változtatása, sok helyen ez csak egy-egy órát jelentett. A 189 kúttal rendelkező Shellnél is igyekeztek a működést a járványügyi helyzettel összhangban optimalizálni, a megváltozott kereslethez igazítani. A piaci szereplők szerint a pandémia alapjaiban változtatta meg a vásárlók viselkedését, döntéshozatalait, így ezekről hosszabb távú tapasztalatok alapján lehet majd tényleges eredményeket látni. Mindenesetre,

amint a gazdaság ismét növekedési pályára áll, az üzemanyag-értékesítés is tovább erősödhet.

A nem üzemanyagok keresletét tekintve bizakodóbbak a láncok, többen már elérték a tavalyi szintet. Ehhez hozzájárul az is, hogy számos olyan élelmiszert és higiéniai cikket árultak, amelyekre megnövekedett kereslet mutatkozott a járvány idején – olvasható a napilapban.

Borítókép: A koronavírus-járvány miatt plexiből készült elválasztófal védi a kasszánál dolgozót a közvetlen cseppfertőzéstől az OMV István úti töltőállomásán Debrecenben 2020. március 24-én.