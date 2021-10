Filmek forgatásához operatőrt keres az adóhivatal

Grafikus és nyelvész után ezúttal operatőrt keres a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mint megtudtuk, a szervezet kisfilmeket, animációkat készít, ezeket a világhálón és a közösségi médiafelületeken helyezi majd el.

Ért a kisfilmkészítéshez és állami munkára vágyik? Jelentkezzen az adóhivatalhoz operatőrnek! – akár ezzel a szlogennel is hirdethetné legújabb álláspályázatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság honlapján közzétett felhívásból, amelyre a Médiapiac.com portál hívta fel a figyelmet, pontosan kiderül, kit is keres a szervezet, és milyen feladatokra.

A teendő világos:

az új munkatárstól elsősorban animációk, kisfilmek, videók készítését várják majd, ezek lehetnek kreatív összeállítások vagy a NAV munkáját bemutató dokumentatív felvételek.

Ráadásul nemcsak stúdiókörnyezetben kell otthonosan mozognia a jelentkezőnek, hanem különféle külső helyszíneken is. Ismernie kell emellett az utómunkálatok sajátos fogásait, a vágás, a feliratozás, a narrációkészítés ugyanúgy elvárás, mint az, hogy a pályázó zenét tudjon illeszteni a felvételekhez.

A majdani munkatárs kiválasztásánál előnyt jelent, ha az állásra pályázó személy esetenként éjszaka vagy hétvégén is hadra fogható, tud angolul, van B kategóriás jogosítványa és – kissé talán meglepő módon – fejlett a humorérzéke.

Amit viszont biztosan elvár a hivatal, az az, hogy

a jelentkezők szakmai jártassággal rendelkezzenek, magas szintű informatikai ismeretekkel bírjanak, munkájukat önállóan végezzék, mégpedig kreatívan, precíz módon és kellő felelősséggel.

A jelentkezési laphoz a szakmai előélet bemutatását, tömör motivációs levelet és az iskolai végzettséget igazoló papírokat kell mellékelni, a dokumentumokat október 20-áig kell eljuttatni az adóhivatalhoz. A munkakör november közepétől már be is tölthető.

De miért akar filmezni a hatóság?

– Az adóhivatal már most is meglehetősen sokféle médiatartalmat kínál az adófizetőknek. Az új munkatárs felvételével ezek minőségén szeretnénk emelni – válaszolta Kis Péter András, a NAV szóvivője a Médiapiac.com által feltett kérdésre. – A modern technika lehetővé teszi – folytatta –, hogy adóügyekben is bemutatóanyagok készüljenek. Videón mutatható meg például, miként kell egy-egy adatlapot, adóbevallást kitölteni.

Emellett a rajtaütéseiről is több kisfilmben adna tájékoztatást a szervezet. – A szabályok ismertetése mellett az is lényeges, hogy az adófizetők pontos képet kapjanak a NAV munkájáról, így értesüljenek egyebek közt arról, hogyan lép fel a hatóság azokkal szemben, akik szándékosan szegik meg a közteherviselési előírásokat – fogalmazott a szóvivő. Ezeken túl a szervezet belső történéseit is szakszerűen dokumentálnák: a sor ez ügyben a különféle kitüntetések átadásától egészen odáig terjedhet, miként trenírozzák a hatóság cigaretta- és drogkereső szolgálati kutyáit.

– Kisfilmjeinket, animációinkat a NAV hivatalos weboldala mellett a közösségi médiában is közzétesszük majd

– jegyezte meg Kis Péter András.

Több hasonló álláshirdetésük is volt már

A szóvivőnél arról is érdeklődött a Médiapiac.com, hogy – miként azt az álláspályázat elvárásai tartalmazzák – miért előny egy operatőrnél, ha fejlett a humorérzéke. – Célunk, hogy tájékoztassuk az adófizetőket a feladatokról, a lehetőségekről, másrészt bemutassunk munkánkat, eredményeinket. Akármilyen tartalomról legyen is szó, fontos a figyelem felkeltése, és ennek, ha nem is mindig, de adott esetekben a humor lehet a legjobb eszköze – fogalmazott Kis Péter András.

Az utóbbi időben az adóhivatal több hasonló álláshirdetést is feladott. A legnagyobb visszhangot az a tavaly őszi felhívás keltette, amelyben nyelvészt, kommunikációs szakembert keresett a NAV, mégpedig arra, hogy gördülékenyebbé tegyék a szervezet közleményeit, hivatalos tájékoztatóit. A pályázatra meglehetősen sokan jelentkeztek, ketten közülük felvételt is nyertek.

Idén tavasszal grafikust keresett hasonló módon a szervezet, a jelentkezőknek sok más mellett emblémák tervezéséhez, internetes dizájn kialakításához, érmék, emléklapok küllemének megálmodásához is értenie kellett. Azóta ezt az álláshelyet is betöltötték.

