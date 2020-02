Feladta világméretű terjeszkedési terveit a Tesco

Kivonul a legnagyobb brit áruházlánc Kínából, a Brit-szigeteken kívül már csak régiónkban lesz jelen.

Az áruházlánc eladta kínai vegyesvállalatában meglévő részesedését partnerének, az állami kézben lévő CRH (Chinese Resources Holdings) vállalatnak, 275 millió fontért. A vegyesvállalatot a hipermarket 2014-ben alapította, abban 20 százalékos részesedése volt, és az akció eredményeképpen összevonták egy láncba a cég 131 addigi kínai saját áruházát a CRH közel 3000 áruházával – számol be a Magyar Nemzet.

Az eladásra annak jegyében került sor, hogy az áruházlánc korábban portfóliójának egyszerűsítése, Európán kívüli jelenlétének visszaszorítása mellett döntött. Tavaly kivonult Japánból és az Egyesült Államokból, eladta dél-koreai cégét is, és most felülvizsgálja, hogy érdemes-e fenntartani üzleteit Thaiföldön és Malajziában. Ha ezek is eladásra kerülnek,

a cég már csak Nagy-Britanniában, Írországban, valamint Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában lesz jelen.

A Reuters szerint a Bernstein elemzője, Bruno Monteyne úgy gondolja, hogy a részesedések eladásából befolyó pénzeket a cég a mostanában divatos megoldás szerint juttatja a részvényeseknek: 2020-21 során egymilliárd dollár értékben vásárol saját részvényeket.

A Tesco a 10-es évek elején súlyos nehézségekkel szembesült, amikor Nagy-Britanniában megszorongatta a két, gyorsan nagyra növő, itthon is igen aktív német áruházlánc, a Lidl és az Aldi. A cég élén ekkor, 2014-ben jelent meg az új vezérigazgató, Dave Lewis, aki levezényelte az áruházlánc átalakulását és versenyképességének visszaállítását. Stratégiájának része volt a nem elég profitábilis Európán kívüli áruházláncok eladása. Lewis idén októberig marad a hipermarket élén, a sikeres reorganizációt követően távozik.

Borítókép: Vásárlók egy kínai Tesco-üzletben 2015. február 14-én