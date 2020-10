Elismerten védi a magyar hatóság az uniós fogyasztókat

Németország és Lengyelország után a harmadik legaktívabb tagállamként veszünk részt a magas kockázatú termékek közös hatósági jelzőrendszerében.

Ebben az évben is dobogós hely vár Magyarországra az uniós fogyasztóvédelemben: Németország és Lengyelország után a harmadik legaktívabb tagállamként veszünk részt a magas kockázatú termékek közös hatósági jelzőrendszerében, ahová akkor érkezik riasztás, ha valahol forgalomba kerül az élelmiszereken kívüli veszélyes gyártmány. A közös Rapexbe eddig 104 bejelentést adott a magyar hatóság, de még csak most jön az év végi, fényfüzéres nagyüzem.

Már meghaladta a százat azoknak a riasztásoknak a száma az idén, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál (ITM) működő fogyasztóvédelem küldött az uniós piacon működtetett közös árujelzőrendszerbe, hogy figyelmeztesse a többi tagország hatóságát egy-egy veszélyes árucikk felbukkanásáról.

A Magyar Nemzet úgy tudja, jelenleg a harmadik helyen állunk a tagállamok listáján, amelyek részesei a Rapex elnevezésű digitális rendszernek, ahová 2019-ben 171 alkalommal küldtek jelzést a magyar szakemberek. Ez az arány az összesen 2243 darab éves riasztásadat alapján az előző évben a második helyet jelentette, a magyar hatóságot csak a németországi kereskedelem ellenőrei előzték meg.

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára ismertette: tavaly a forgalomból kivont árucikkek jelentős része a legfiatalabb fogyasztók kezében fordulhatott volna meg, mivel 43 százalékban a biztonságot veszélyeztető játéktárgyakat találtak a szakértők, a kifogásolt termékek 15 százaléka viszont elektromos készülék. Nem volt csekély a ruházati és divatcikkek között talált 11 százalékos termékarány sem a kockázatos kategóriában, ahogy az is elgondolkodtató, hogy a csak közvetlenül karácsony előtt néhány hétig árusított fényfüzérek, díszvilágítások a 2019-es szezonban ugyanolyan arányban buktak el, mint a butikáruk egész évben. A számok arra utalnak, hogy a javuló tendenciák ellenére is még fajsúlyosan jelen vannak az elvártnál rosszabb minőségű, rizikós árucikkek a hazai kereskedelemben.

A magyarországi fogyasztóvédelem ezért általánosan is nagy hangsúlyt fektet a termékbiztonságra: a koncentrált figyelmet főként a gyermekjátékok kötik le, de például az ellenőrök ott voltak iskolakezdéskor is a boltokban, jelenleg pedig készülnek az év végi szezon tipikus kínálatára.

A szaktárca helyettes államtitkára azt is elmondta, hogy a bejelentések csaknem harmadát azért tették meg, mert a használat során fulladásos baleset kockázata merülhetett fel, míg némileg kisebb, de így is jelentős arányban áramütést is okozhatott volna a lefülelt árucikk.

Nemkülönben figyelni kell a vegyianyag-tartalomra is, amit laboratóriumban mérnek fel a hatóság szakértői – a rendszeres fogyasztóvédelmi vizsgálat egyebek mellett a játékok, az iskolaszerek árukínálatában már-már megszokott hatósági program. Az ismétlődő méréseket az is indokolja, hogy tavaly a mikroszkóp alá került portékák 11 százalékában nem volt megfelelő az adalékok mennyisége.

Keszthelyi Nikoletta megemlítette: előfordult, hogy a magasabb lágyítószer-tartalom jelentett kockázatot egy-egy játéknál vagy más használati tárgynál, ezért riasztották a Rapexet is a konkrét cikk visszahívása mellett. Mégsem kell aggódniuk a szülőknek, hogy megbízható-e a kosárba kerülő játék, feltéve, ha vásárlás előtt időt szánnak a tájékozódásra, és felkeresik Fogyasztóvédelem.kormány.hu honlapot, ahol pontos lajstromban szerepelnek a kritikus termékek.