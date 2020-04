Dr. Birkner Zoltán: Egyszerűbb eljárási szabályok és előlegkifizetés az innovációs cégeknek

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) könnyített előlegkifizetéssel enyhíti a folyamatban lévő támogatott projektek likviditási nehézségeit, valamint egyszerűbb eljárási szabályokkal és meghosszabbított határidőkkel a pályázatok nyerteseit, illetve rajtuk keresztül az egész hazai innovációt. A felmerülő kérdések hatékony kezelésére pedig új kommunikációs csatorna indult KFI Hotline néven – tudtuk meg dr. Birkner Zoltántól, az NKFIH elnökétől.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és szakmai háttérintézménye, az NKFIH kedden közös sajtóközleményt adott ki az intézkedésekről, melyben Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese úgy fogalmazott: „A koronavírus-járvány és az általa okozott társadalmi és gazdasági nehézségek is rámutatnak arra, hogy az innovációnak és a kutatás-fejlesztésnek kiemelkedően fontos szerepe van Magyarország életében. Éppen ezért a kormány most egy komplex csomaggal támogatja azokat a kutatókat, vállalkozókat, akik ilyen jellegű projektek megvalósításán dolgoznak.” Hozzátette: az innovatív ötletek most is nagy segítséget jelenthetnek egy-egy területen és mindenképpen szükség lesz rájuk a gazdaság újraindításában is.

A közlemény hangsúlyozta: az NKFIH kiemelt szerepet játszik a kormányzat KFI stratégiájának és innovációs törekvéseinek megvalósításában. A koronavírus által elő­idézett veszélyhelyzet pedig új megközelítéseket és célzott eszközök bevezetését kívánta meg a Hivataltól.

– Áttekintettük a teljes pályázati portfóliót, választ kerestünk a támogatott projektek jelenlegi nehézségeire. Azonnali lépésként már március közepén módosítottuk a veszélyhelyzet által érintett költségek elszámolásának és a beszámolók leadásának szabályait, valamint ideiglenesen felfüggesztettük a helyszíni ellenőrzéseket – számolt be dr. Birkner Zoltán. – Célunk, hogy a hazai innovációs környezet szereplői minél hamarabb visszatérhessenek az optimális fejlődési pályára. A rendkívüli helyzettel kapcsolatos eddigi intézkedéseink 4 területet ölelnek fel. Elsőként könnyített előlegkifizetést teszünk lehetővé a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap minden kedvezményezettje számára. Ez azt jelenti, hogy a nyertes projektek megvalósításához nyújtandó támogatás előlegeit – akár a teljes összeg jelentős részét – a kedvezményezettek az igénylés után nagyon gyorsan megkaphatják, így a projektek nem okoznak majd likviditási gondot. Máris 39 kedvezményezett előlegkérelmét intézzük soron kívül, több mint 1,2 milliárd forint értékben, de a következő hónapokban akár 340 innovációs projekt és 450 alapkutatási projekt finanszírozása gyorsulhat fel mintegy 28 milliárd forint folyósításával. Másodsorban meghosszabbítottuk az innovációs támogatások felhasználását, kitoltuk az esedékes hiánypótlások, számlák és bizonylatok benyújtási határidőit, az új helyzethez igazítottuk a támogatási szerződésekben rögzített kötelező vállalások és indikátorok teljesítésének követelményeit. Azt gondoljuk, hogy az adminisztrációs terhek és kötelezettségek átmeneti könnyítése számos pályázónak jelent segítséget, hiszen a mostani rendkívüli körülmények között sok olyan projekt van, amelynek a megvalósítása – rajtuk kívül álló okok miatt – nem a tervezett ütemben halad. Fontosnak tartjuk, hogy az érintett vállalkozások érezzék: nem maradnak magukra ezekkel a gondokkal, az enyhítésükben mi is aktívan részt vállalunk. Ezek a könnyítések a folyamatban lévő innovációs projektek esetében közel 950 kedvezményezett – köztük mintegy 600 vállalkozás és 330 állami kutatószervezet – 180 milliárd forintnyi támogatását érintik.

Dr. Birkner Zoltán a beavatkozások harmadik csoportjáról – ez a felsőoktatási tudásműhelyeket, a fiatal kutatókat és tehetséges egyetemi hallgatókat érinti – elmondta: a Tématerületi Kiválósági Program és a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében több mint 90 kiemelt tématerületre megítélt, közel 30 milliárd forint felhasználási lehetőségét is meghosszabbították, és ugyanígy jártak el az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak folyamatban lévő 1600 projektjével kapcsolatban is, amelyet több mint 2,9 milliárd forinttal támogattak. Az elnök hozzátette: az NKFIH folyamatosan vizsgálja a további lépések szükségességét, lehetőségét is.

Az NKFIH vezetője az intézkedések negyedik területeként bemutatta a hivatal internetes honlapjáról elérhető KFI Hotline kommunikációs felületet. Itt folyamatosan várják a koronavírus okozta helyzettel és az egyes intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő pályázói kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, amelyekre a lehető leggyorsabban reagálnak.

– Az újonnan indított KFI Hotline platform (https://nkfih.gov.hu/koronavirus/kfi-hot­line) elsősorban a megnövekedett ügyfél- és partnermegkeresések hatékony kezelésére, a továbbra is működő telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatunk tehermentesítésére szolgál, hiszen a veszélyhelyzet kihirdetése óta sokszorosára nőtt az információforgalom – mutatott rá dr. Birkner Zoltán. – Ezen az új felületen a kapcsolatfelvétel felhasználóbarát módon, szabad szöveges és legördülő menüs mezők könnyű kitöltésével indítható és téma szerint csatornázható. Az új rendszer segít a kérdések gyorsabb feldolgozásában és megválaszolásában, a folyamatos monitoring pedig támogatja a veszélyhelyzet kezelésére megtett intézkedések értékelését és a további lépések megtervezését is. Az új kommunikációs csatornán kívül egy tematikus aloldalt is létrehoztunk az NKFIH honlapján (https://nkfih.gov.hu/koronavirus), amely kifejezetten a járványhelyzettel összefüggő aktuális információkra fókuszál: megismerhetők a rendkívüli helyzet miatt hozott új pályázati szabályok, rendszeresen frissülnek a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési hírek.

Számos zalai cég is van az érintett vállalkozások között.

Dr. Birkner Zoltán kérdésünkre azt is elmondta: a támogatott innovációs projektekben számos zalai vállalkozás is érdekelt, köztük a zalaegerszegi 3B Hungária Kft., a Mould Tech Mérnöki Iroda, a nagykanizsai Hidrofilt Kft., vagy az önvezető autózásban úttörő Robert Bosch Kft.

A most bevezetett könnyítések szeptember végéig hatályban maradnak, és az ITM, valamint az NKFIH készen áll arra, hogy szükség esetén további lépésekről is döntsön a hazai innovátorok és kutatók érdekében.