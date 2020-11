Az idén még mintegy 20 ezer lakóingatlan cserélhet gazdát

Az év utolsó két hónapjában még mintegy 20 ezer lakóingatlan cserélhet gazdát a Duna House becslése szerint, és így év végére 130 ezer körüli tranzakcióval zárhat a piac. Tavaly a statisztikai hivatal és a társaság adatai szerint is 150 ezer adásvétel történt, jövőre pedig a két adat közötti forgalmat vár az ingatlanközvetítő vállalat.

A társaság elemzése alapján a kormányzati támogató intézkedések elsősorban az első lakásvásárlókat gondolkodtathatják el. Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője szerint az otthonteremtési támogatások a gyermeket nevelő, vagy gyermeket tervező lakásvásárlóknak jelenheti a legnagyobb segítséget, akik jellemzően első lakásukat vásárolják, vagy nagyobbra cserélik eddigi kisebb lakásukat. Ez a réteg a vásárlók 25-30 százalékát teszi ki, így a többi ingatlanvásárlónak nem érdemes kivárni a piacon, főleg úgy, hogy a kereslet esetleges növekedése miatt a verseny is nagyobb lehet egyes ingatlanpiaci szegmensekben.

A Duna House tranzakciós adatainak vizsgálata alapján idén a fővárosi vevők 26 százaléka, míg a vidéki vevők 27 százaléka volt első lakásvásárló. A fővárosban ők átlagosan 29 millió forintért, míg vidéken 20 millió forintért vásároltak ingatlant. Az otthonteremtést támogató intézkedések elsősorban az ő helyzetüket könnyítheti meg a következő évben, így nekik érdemes átgondolni a jelenlegi vásárlási terveiket – írták.

Hozzátették, az adatok alapján az újépítésű ingatlanok azonnal elérhető kínálata folyamatosan szűkül, így aki néhány hónapon belül szeretne az új lakásába beköltözni, érdemes gyorsan választania. Ráadásul a most elérhető újépítésű lakások egy része még a régi 5 százalékos áfával kerül a piacra, így ezeknél semmilyen árváltozás nem várható a következő évben. Ugyanakkor igaz az is, hogy a csok (családi otthonteremtési kedvezmény) mellé járó áfa-visszaigénylés és az illetékmentesség biztosan a vevőnél maradó jelentős támogatás lesz jövőre, kérdés azonban, hogy mekkora kínálatból lehet majd választani az új évben.

Az elemzés szerint a befektetői vásárlások aránya, a piaci bizonytalanság miatt, az év eleji 40-45 százalékról 28-30 százalék körülire esett vissza a nyári és őszi hónapokban a budapesti ingatlanpiacon. A befektetők az elmúlt hónapokban a 35-45 millió forint közötti, átlagos méretű ingatlanokat keresték a leggyakrabban. A reáleszközök felértékelődésével és így az ingatlanpiaci befektetések erősödésével továbbra is számolnak a gazdasági szakemberek, amely az idén az év végén és jövőre is újra emelkedő befektetői aktivitást eredményezhet, a turizmus kiesése okozta rövidtávú lakáskiadások átmeneti visszaesése ellenére is – közölték.