A magyarok háromnegyede járt már pórul kontár szakival

A legnehezebb egyébként villanyszerelőt, kőművest és vízvezetékszerelőt találni, de fűtésszerelőt, festőt és asztalost sem könnyű leakasztani.

A magyarok döntő többsége nem egyszer szembesült már olyan helyzettel, hogy az otthonába kihívott szakember kontár munkát végzett, ha valami javításra, vagy felújításra szorult: közel 60 százalékukkal ez mindössze egyszer-kétszer fordult elő, de minden tizedik megrendelőnél ez sokszor probléma volt már – derült ki a Fix24.hu országos felméréséből.

A vg.hu cikke szerint ebből a szempontból az egyik legköltségesebb mellényúlás az építkezés és a teljes körű felújítás, hiszen ezekben az esetekben akár milliós kár is érhet bennünket a hanyagul elvégzett munka miatt.

„Azért ferde, mert, ebben a házban nincs egy derékszög sem”,

„egy kis sziló ide, egy kicsi oda és minden rendben lesz”,

„higgye el főnök, majd kiegyenesedik idővel”,

„természetes fényben pont olyan színe lesz, mint a palettán”

– ilyen és ehhez hasonló „szakember” aranyköpésekkel és kifogásokkal már szinte mindannyian találkoztunk, amikor valami otthonunkban javításra, felújításra, vagy szerelésre szorult.

A Fix24.hu szakemberkereső felhasználói körében végzett közel 2000 fős országos kutatása most mindezt be is bizonyította,

a megkérdezett megrendelők 60 százalékával legalább életében egyszer-kétszer, 11 százalékukkal sokszor előfordult, hogy megbízhatatlan, hozzá nem értő, mondhatni kontár „mesteremberre” bízta az otthonát.

Emellett az online szakemberkereső piactér arról is megkérdezte az ügyfeleket, hogy tapasztalataik szerint milyen típusú szakmunkást a legnehezebb találni.

A felmérés azt mutatja, hogy a megrendelők legnehezebben villanyszerelőt, kőművest és vízvezetékszerelőt találnak, de fűtésszerelőt, festőt és asztalost sem könnyű leakasztani.

Természetesen nem lehet általánosítani, de tény, hogy jelenleg nemcsak hazánkban, de egész Európában is az egyik legégetőbb probléma, hogy megfelelő, megbízható, minősített szakembert találjunk a mindennapi építőipari feladatok elvégzésére. Sok magyar valódi mesterember ugyanis külföldön próbál szerencsét, vagy egyszerűen csak hónapokra előre be van táblázva, aminek köszönhetően sok „Mekk Mester” jut olyan munkákhoz, amilyenekkel korábban még csak nem is találkozott

– magyarázza Turi Sándor, a cég ügyvezetője.

Persze egyáltalán nem mindegy, hogy milyen jellegű a hanyagul elvégzett munka, hiszen míg, ha csak a kapcsolók, konnektorok cseréjét, vagy egy fal tapétázását rontja el egy önjelölt ezermester, akkor az viszonylag rövid idő alatt és kisebb összegből helyrehozható.

Borítókép: illusztráció