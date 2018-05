A magyar gazdaság nagymértékű növekedésre képes

A költségvetés államigazgatási egyenlege most is egyensúlyban van.

2022-ig továbbra is négy százalékos gazdasági növekedésre számít a kormány. Emellett hiány nélküli költségvetést szeretnének. A témával kapcsolatban Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke volt az EchoTv Napi aktuális című műsorának vendége.

Arra a kérdésre, hogy mik a növekedés támaszai, Kovács Árpád azt felelte:

Az Európai Uniós külső támogatások is meg fognak maradni. Magyarország tulajdonképpen a külső körülmények között, a saját erejére támaszkodva el tudja érni ezt a négy százalékos növekedést.

A gazdasági-, az ipari- és a mezőgazdasági fejlődés, amik a javulás hátterében állnak. Saját erőből jelenleg három százalékos növekedésnél tart a magyar gazdaság, korábban csak külső segítségre támaszkodva tudta ezt elérni az ország – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy 2022-ig megszüntetné a hiányt a költségvetésben a kormány, úgy fogalmazott:

Ez feltételezi azt, hogy egy nagyon takarékos gazdálkodás jön.

Hozzátette: 2016-ban is volt már erről szó, akkor el is indult efelé a költségvetés. A költségvetés államigazgatási egyenlege most is egyensúlyban van.

Ha nem lenne meg jelenleg is az adósság terhe, akkor minden további nélkül megvalósítható lett volna már eddig is.

A teljes beszélgetés:

Borítókép: Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke előadást tart az 55. Közgazdász-vándorgyűlésen Egerben 2017. szeptember 7-én.

MTI Fotó: Komka Péter