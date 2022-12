A The Times értesülései szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) döntése értelmében a brazil Wilton Sampaio továbbra is Katarban maradt, és jó esélye van arra, vasárnap ő legyen a vb-döntő játékvezetője. Sampaio dirigálta a Franciaország–Anglia (2-1) negyeddöntőt, és a találkozó után nem csak Angliában kapott kemény kritikákat, mondván, hogy látványosan a franciáknak kedvezett a szabálytalanságok megítélésénél. Tény, hogy az első francia gól előtt Bukayo Sakát egyértelműen szabálytalanul szerelte Aurelien Upamecano, de az angol szélső ellen egyébként is többször is szabálytalankodtak, Sampaio azonban nem fújt a sípjába – írja a Magyar Nemzet.

S Jude Bellingham is reklamálhatott egy 11-est. – Azt kell mondjam, hogy a fontos helyzetekben nem a javunkra ítélt és sokat büntetett minket – jelentette ki a találkozó után visszafogottan Harry Maguire, a Manchester United hátvédje.

Wilton Sampaio az angolok rémálma lett

A korábbi 85-szörös válogatott Gary Neville nem finomkodott ennyire, Sampaio ténykedésére a rémálom kifejezést használta. – Ő a játékvezetők vicce. Nem azt állítom, hogy csak miatta kaptunk ki, de ő egy rossz bíró – szögezte le Neville.

A The Times arról is beszámolt, hogy a két neves angol bíró közül a FIFA Michael Olivert hazaküldte, de Anthony Taylor továbbra is Katarban van, így azért neki is van esélye arra, hogy megkapja a vb-döntőt.

A 40 éves Sampaio egyébként már négy meccset vezetett a vb-n, s érdekesség, hogy a francia–angol negyeddöntő előtt háromszor a hollandoknak: a csoportkörben Szenegál és Katar, a tizenhat között az Egyesült Államok ellen.

A világbajnokságon kedden Argentína–Horvátország, szerdán Franciaország–Marokkó elődöntőket rendeznek. Kedden az olasz Daniele Orsato fújja a sípot, szerdán pedig a mexikói César Arturo Ramos.