Cristiano Ronaldo minden bizonnyal az utolsó világbajnoki mérkőzését játszotta Marokkó ellen, amelyen ezúttal is csereként, az 51. percben állt be. Az ötszörös világbajnoknak volt ugyan néhány lehetősége, ebből egyet sem tudott értékesíteni, így a találkozó végén zokogva realizálta a kiesést – ez pedig természetesen a mémgyártókat is megihlette – írja az origo.hu.

Az esti negyeddöntőben a négy évvel ezelőtti világbajnok Franciaország 2-1-re győzte le Angliát, amelynél Harry Kane egy értékesített és egy kihagyott tizenegyessel zárta a találkozót. Utóbbira a 84. percben került sor, amely a legnagyobb egyenlítési lehetősége volt az angoloknak.