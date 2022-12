Az első negyeddöntőt Brazília vívja Horvátországgal 16 órától, s ha van olyan párosítás, ahol a szakértők és a szurkolók is biztosra veszik, hogy ki jut tovább, akkor azok közé tartozik ez is. Brazília eddig egyetlen Kamerun elleni botlás kivételével – ahol egyébként rendkívül tartalékos csapat is lépett pályára – végig nagyon stabil futballt mutat be a tornán, a nyolcaddöntőben ráadásul örömfocit játszottak Neymarék Dél-Korea ellen, melynek vége egy könnyed, 4–1-es siker lett. A brazil csapatnak erre a kreatív játékra szüksége lesz Horvátország ellen is, hiszen a Gvardiol és Lovren alkotta duó miatt is nagyon stabil lábakon áll a horvát védelem. A négy évvel ezelőtt ezüstérmes eddig nem játszik látványosan, ráadásul elég kedvezően alakult számára a sorsolás is, de Japán ellen is csak büntetőkkel jutott tovább Zlatko Dalic együttese.

Péntek este 20 órakor Argentína és Hollandia összecsapása következik, a győztes gyakorlatilag megtippelhetetlen. A hollandok a csoportkörben nem kellett, hogy nagyon megizzadjanak, a 16 között viszint imponáló magabiztossággal búcsúztatták az Egyesült Államokat. Argentína számára az első csoportmeccs vereséggel zárult ugyan Szaúd-Arábia ellen, de ezt követően nagyon rákapcsoltak Messiék, a csoportot megnyerve a nyolcaddöntőben Ausztráliát is legyőzve jutottak el idáig. 1998-ban már találkoztak a negyeddöntőben a csapatok, és akkor is Brazília várt a győztesre a másik ágon, de a derbit végül meggátolták a hollandok sikerükkel.