Az argentinok győzelmével véget ért katari torna kereskedelmi és sportszakmai sikere miatt Infantino azt mondta, 2025-től az a cél, hogy a klub-vb a válogatottak világbajnokságához hasonlóan egy hónapos legyen, és 32 csapat vegyen részt rajta. A már most is sűrű versenynaptár és a rengeteg mérkőzés miatt egy ilyen torna még zsúfoltabbá tehetné az aktuális klubidényt, ám a FIFA elnöke nem állna meg itt – számolt be róla az Origo.

Infantinóék szerint a mostani volt minden idők legjobb vb-je és hosszú távon úgy szeretnék forradalmasítani a labdarúgást, hogy minden harmadik évben világbajnokságra kerüljön sor.

A FIFA meg van győződve arról, hogy az európai tél kellős közepén megrendezett vb elképesztően jó döntésnek bizonyult, ami azt mutatja, hogy a sportág tovább fejlődhet és globalizálódhat.

A szövetség hosszú távú célja egy radikálisan új versenyciklus létrehozása, amelyben a világbajnokságot háromévente rendezik meg, a többi évben pedig klubvilágbajnokságot és kontinensviadalokat, például Európa-bajnokságot tartanak.

Korábban felmerült már annak az ötlete, hogy kétévente rendezzenek foci-vb-t, de a játékosok és a vezetőedzők szinte egyhangúlag visszautasították ezt a javaslatot. Ebből kiindulva nagy a valószínűsége, hogy a FIFA új terve sem fogja elnyerni a túlterhelt futballisták és klubcsapatok tetszését.