A Real Madrid játékosa a 162-edik válogatottbeli mérkőzését játszotta a Marokkó ellen megnyert bronzmérkőzésen, és ugyan a katari tornán nem lőtt gólt, nagyban hozzájárult a csapata újabb vb-dobogójához. A 37 éves játékos minden bizonnyal az utolsó mérkőzését játszotta világbajnokságon, ám a horvát válogatottban bizonytalan volt, hogy láthatjuk-e még őt – erre is válaszolt a találkozó után – írj az origo.hu.

„Aranyért jöttünk és közel is voltunk hozzá, de büszkék lehetünk a játékunkra és így is győztesként térhetünk haza ünnepelni. Bebizonyítottuk, hogy Horvátország nem egy húszévente megtörtént csoda, így nem nézhetnek ránk a folytatásban sötét lóként. Az elmúlt években a fiatal játékosok minőséget és energiát hoztak, a futballunk jövője tehát fényes. A nemzeti csapattal elért sikerek különlegesek a számomra és különösen boldoggá tesznek, ezért továbbra is fogok Horvátország színeiben játszani, a Nemzetek Ligájában mindenképpen. Utána meglátjuk, hogyan tovább" – mondta Luka Modric.

A Nemzetek Ligája A divíziójában ugyanis Horvátország – Dániát, Franciaországot és Ausztriát megelőzve – megnyerte a csoportját, így bejutott a hollandiai négyes döntőbe, amit a házigazda és a horvát válogatott mellett Spanyolország és Olaszország részvételével rendeznek meg 2023 júniusában.