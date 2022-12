Nyíltsisakos, bátor játékkal kezdett mindkét fél, majd a gyors gólváltás után Marokkó szokásos taktikája szerint visszazárt a térfelére és átadta a kezdeményezést ellenfelének. A horvátok éltek is ezzel, lehetőségeket is kidolgoztak, köszönhetően annak, hogy a marokkói védelem a korábbiakhoz képest több kockázatot vállalt fel és többet is hibázott. A 30. perc után azonban az afrikai együttes erőre kapott, átvette az irányítást, és helyzetekig is eljutott. Gólt mégis az európai csapat szerzett annak ellenére, hogy a mérkőzésnek ebben a szakaszában javarészt védekezni kényszerült.

A szünet után a hátrányban lévő Marokkó megpróbált támadni, de akciói rendre fennakadtak a fegyelmezett horvátokon. A kreativitás mellett az erő és a lendület is hiányzott az afrikai csapatból, így az európai ellenfél rutinosan, valamint izgalmaktól mentesen őrizte előnyét. A félidő közepén töredezetté vált a játék, mindkét csapatból volt olyan játékos, aki a földre leülve jelezte, hogy számára ennyi volt a vb, cserét kér. A végjátékban Marokkó lelkiismeretesen indult újfent rohamra, de gólhelyzetet akkor sem tudott kialakítani, bár a lefújás előtti pillanatokban egy felívelés után En-Neszjiri centikkel fejelt a léc fölé.