„Sok meccset megvívtunk egymás ellen, mielőtt személyesen is találkozhattunk volna. És be kell valljam, idegesítettél. Mindig úgy állítottad össze a csapatodat, hogy rám figyeljen, mindent megtettél, hogy legyőzz, és még rosszakat is mondtál rólam” – vágott a közepébe Neymar. Majd így folytatta: „De ez aztán a sors tréfája, ugye? Te az edzőm lettél, én pedig a 10-esed a csapatodban. Jól ismertelek már edzőként, tudtam, hogy nagyon jó vagy, de kiderült, hogy emberként még annál is sokkal jobb! Találkoztunk, és rögtön tudtad, hogy ki vagyok, és mi az, ami fontos nekem...”

"Most csakis azért írok, hogy köszönetet mondjak neked mindazért, amit megtanítottál nekünk. Azért a sok mindenért. Mindig is a legjobb edző leszel, akivel valaha dolgoztam, vagy dolgozni fogok, mindig a legtöbbre tartalak. Voltak gyönyörű pillanataink, ahogy voltak fájdalmasak is, ez a legutolsó pedig még biztosan sokáig fájni fog.”

„Megérdemelted volna, hogy ezzel a trófeával koronázzanak meg, de mindannyian megérdemeltük volna azért a sok munkáért, amit elvégeztünk, és azért, mert annyi mindenről lemondtunk, hogy elérjük a legnagyobb álmunkat. De Isten másképp akarta, nekünk pedig türelmesnek kell lennünk. Mindent Istentől kaptunk.”

„Köszönjük, Tite professzor a tanítást! És, ha van egy kifejezés, amit örökre megjegyzek, az úgy szól, hogy „mentálisan erős”, erre van most a legnagyobb szükségünk.”

„Nagy ölelés és köszönöm!”

A 61 éves szakember 2016 óta irányította a brazil válogatottat, amelyikkel 81 mérkőzésen 60 győzelem és 15 döntetlen mellett mindössze 6-szor szenvedett vereséget. Azt már a vb előtt jelezte, hogy a tornán elért eredménytől függetlenül távozik a válogatott éléről – olvasható az Origón.