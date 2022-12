– Ha elmondanám a véleményemet a játékvezetésről, megbüntetnének érte. Már a meccs előtt aggódtunk, mert tudtuk, hogy mi vár ránk. Nem mondhatom el, amit szeretnék, de a FIFA-nak muszáj önvizsgálatot tartania, a FIFA nem küldhet olyan játékvezetőt egy ilyen meccsre, aki nem tud felnőni a feladathoz.

Lionel Messi feldúltan így nyilatkozott az Argentína–Hollandia negyeddöntő után élő egyenes adásban, az egész világ szeme láttára. (Majd ezután odapörkölt a meccsen két gólt szerző Wout Weghorstnak is.)

Még ha hevesen, az általános etikettet megsértve is mondott véleményt Messi, mindenki egyetértett vele, nem alaptalanul kelt ki Mateu Lahoz játékvezetőre. A spanyol sípos kezéből kicsúszott a mérkőzés, tizennyolc sárga lappal sem tudott rendet tartani, majd a tizenegyespárbaj során is erélytelen volt, amikor a hollandok sorra provokálták az argentin játékosokat, az utolsóként a 11-es elvégzéséhez készülődő Lautaro Martínezt a kezdőkörből kilépve is követték és gúnyolták, ami teljes mértékben szabályellenes.

A FIFA vasárnap bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indít mindkét csapat ellen, amiből sejtelmesen azt is ki lehetett olvasni, akár Messi is megütheti a bokáját a nyilatkozata miatt. Persze a katari vb alatt sokat kritizált FIFA azt aligha meri meghúzni, hogy a világ legjobb legjobbját eltiltja a játéktól.

Mateu Lahoz ellenben már megkapta a maga büntetését. A FIFA úgy döntött, a spanyol játékvezető nem vezethet több meccset, és haza is küldték Katarból a közellenséggé vált sípost – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az Argentína–Horvátország elődöntőt az olasz Daniele Orsato, a Franciaország–Marokkó meccset pedig a brazil Raphael Claus dirigálj majd. A bronzmérkőzés és a döntő bíróküldését később jelöli majd ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség.