Costa Rica három ponttal a harmadik helyen állt a találkozót megelőzően, míg Németország egy pontjával a sereghajtó.

A 2. percben Jamas Musiala tolta befelé a labdát a tizenhatos előtt, de lövését Navas védte. A 7. percben Musiala előbb szinte a teljes Costa Rica-i védelmet, majd magát is kicselezte a helyzetből. Ezután Müller fejelte a kapu mellé a labdát. Pillanatokkal később már megszerezték a vezetést, Raum adott be balról, Gnabry pedig senkitől sem zavartatva csúsztatott a hosszú alsóba (0-1). Később Müller beadása után Goretzka fejelhetett, Navas azonban védeni tudott. A 20. minutumban Gnabry kapott remek kiugratást, az alapvonalról középre adott labdáját, azonban szögletre rúgták a védők, majd a sarokrúgást Navas húzta le. A 30. percben ismét Gnabry lövését blokkolták. Tíz perccel később ugyancsak a német támadó jött és 12 méterről, fordulásból lőtt nem sokkal a bal kapufa mellé. Egy perccel később Fuller tört kapura, közeli bombáját azonban Neuer bravúrral védte, ezután Süle is helyzetbe hozta a costa ricaiakat. A hajrában még Sané lőtt, de próbálkozása elkerülte a kaput.

A fordulás után Vargas mentett Musiala beadása után. Az 58. percben Costa Rica egyenlített, Rüdiger és Süle között kilépő Campbell adott középre, Neuer ezt még kiütötte, de Tejeda közelről már nem hibázott (1-1). A 62. percben Müller lövésébe léptek bele, majd Kimmich szöglete után a rövid oldalon Rüdiger belsőzte a kapu mellé a labdát. A 69. percben fordított Costa Rica, Vargas használta ki a német védelmi hibát (2-1). Nem örülhettek sokáig, a 73. percben Németország is kiegyenlített. Kai Havertz talált a kapuba (2-2). A folytatásban nyomtak a németek, előbb Füllkrug közeli lövését védte Navas, majd Gnabry elől mentett egy védő az utolsó pillanatban. A 85. percben ismét a németeknél volt a fór, Gnabry beadására remek ütemben érkezett Havertz (2-3). A 89. perceben ismét betalált Füllkrug bár a partjelző beintette a lest, a VAR jelezte, hogy szabályos volt a gól (2-4). A hosszabbítás harmadik percében közel volt az ötödik gól, Navas vágta ki a labdát Havertz elől.