– Nyilvánvalóan ilyen befejezést álmodtam a karrieremnek, nem is akarhatnék szebbet. Istennek hála, minden megadott nekem. Nem akármilyen élmény lenne így lezárni. Mert ezek után mi jöhet még? Nyertem Copa Américát, világbajnokságot, utóbbit szinte az utolsó pillanatban. Imádom a futballt, örülök, hogy ez a mesterségem. Nagyon jól érzem magam a válogatottban, remek a társaság, úgyhogy szeretnék még néhány mérkőzésen világbajnokként is pályára lépni – idézi az argentin TyC Sports a vb legjobbjának megválasztott, a franciák elleni döntőben két gólt szerző Lionel Messit.

A 35 éves, 172 válogatott mérkőzésén 98 gólt szerző Messi szavai gyorsan körbejárták a világhálót, megosztotta például Fabrizio Romano is. A transzferguru Lionel Scaloni véleményét is idézte: a földöntúli öröm pillanataiban az argentin szövetségi kapitány azt mondta, szerinte Messinek a következő vb-n is helye lehet, legalábbis nagyon szeretnék, ha még akkor is a válogatott tagja lenne – írja a Magyar Nemzet.