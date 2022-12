Az első negyed órában inkább a mezőnyjáték volt a hangsúlyos, a 17. percben Papu Gomez unta meg a passzolgatást, befele cselezett, majd 18 méterről megpróbálkozott egy átlövéssel, de a labdája méterekkel elkerülte a kaput. A 29. percben egy bal oldali szöglet után az ausztrál Riley McGree fejelt hat méterről, de a labda Enzo Fernandez lábáról lepattant. Majd a 35. percben megszerezte a vezetést Argentína, Mac Allister bepasszát Enzo Fernandez készítette le a lendületből érkező Messinek, aki 15 méterről a jobb alsó sarokba tekert (1-0). Lionel Messi ezzel betalált pályafutása 1000. tétmeccsén.

A második félidő elején Mac Allister lekészített labdáját Messi lőtte el 18 méterről, de pont Matt Ryan kezébe ment. Az 53. percben Otamedni rövid hazaadására Mitch Duke startolt rá, de Martínez ki tudta vágni a labdát az ausztrál támadó elől. Az 57. percben duplázott Argentína, az ausztrál kapus, Matt Ryan kapott egy hazaadást és ahelyett, hogy elrúgta volna a labdát, elkezdett cselezni, azonban nem figyelte az érkező Julian Alvarezt, aki elvette tőle a labdát, majd az üres kapuba passzolt (2-0). A 65. percben Messi tört be a tizenhatoson belülre, de Milos Degenek hat méterre a kaputól szerelte. Két perccel később ismét az argentin került helyzetbe, de elkerülte a kaput a lövése. A folytatásban is az argentinok irányították a meccset. A semmiből szépített Ausztrália a 77. percben, egy bal oldali beadás után rossz helyre vágták ki a labdát, Goodwin érkezett, aki 21 méterről belebombázott a labdába, az argentin Enzo Fernandez kezén pedig irányt változtatott a labda, ami teljesen becsapta Martínezt és az üres kapuba csorgott (2-1). A 81. percben Behich három argentin védőt kicselezve tört be a tizenhatoson belülre, hat méterről gólt lőhetett volna, de az utolsó pillanatban a visszasprintelő Lisandro Martínez hatalmas mentett. A 88. percben Lautaro Martínez kapott egy remek kiugratást, de a 10 méteres lövése elment keresztbe a kapu előtt. Egy perccel később Messi adott labdát a tizenhatoson belül Lautaro Martineznek, de méterekkel lőtt a kapu fölé. A hosszabbításban előbb Martinez lövésébe szállt bele az ausztrál hálóőr, majd Messi lövése kerülte el a kaput. A két argentin támadó folyamatosan nyomás alatt tartotta az ellenfél kapuját, de helytállt a védelem. Az utolsó percben közel állt az egyenlítéshez Ausztrália, egy lecsorgó labda a 18 éves Garang Kuol elé került, aki hat méterről ziccert lőhetett, de a labda elakadt Emiliano Martínez bal kezében.