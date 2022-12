16 órakor Hollandia és az Egyesült Államok csap össze. Az „Oranje” alapvetően takaréklángon égve is meg tudta nyerni csoportját, Szenegál és Katar legyőzése mellett egy Ecuador elleni döntetlen is belefért Louis van Gaal csapatának, így is csoportelsők lettek. A hollandok főleg Cody Gakpo remek sorozatában bízhatnak, hiszen a PSV támadója mindhárom csoportmeccsen betalált, és folyamatosan a fontos gólok felelőse volt. Amerikai oldalon a legfontosabb és legjobb hír, hogy az irániak ellen továbbjutást érő gólt szerző, ám ezek után sérülés miatt lecserélt Christian Pulisic ott lehet a pályán a nyolcaddöntőben is a pályán. A „Team USA” Wales és Anglia ellen is döntetlent játszott, majd az irániak legyőzésével lépett tovább Anglia mögött csoportjából. Mindkét együttes kitűnően védekezik egyelőre, csupán egy gólt kaptak eddig a tornán, és ez döntő lehet most is.

20 órakor az egyre jobb formába lendülő Argentína Ausztráliával találkozik. A „kenguruk” egyelőre kihozták a maximumot a tornából, hiszen a nyitányon ugyan 4-1-re kikaptak a címvédő franciáktól, de a folytatásban Tunéziát, majd Dániát is legyőzték egyaránt 1-0-ra, így mindent megtettek a továbbjutásért. A támadójátéka ugyan nem a legeredményesebb az együttesnek, de a védekezésük nem működött rosszul, az már más kérdés, hogy Argentína más szint. Lionel Messi és csapata ugyan a nyitányon leolvadt Szaúd-Arábia ellen, de ezt követően Mexikót és Lengyelországot is felőrölték, így megnyerték csoportjukat. A folyamatos javulást mutató, végső sikerre is esélyes Copa America győztesnek nem lenne szabad, hogy gondot okozzon Ausztrália.