Dél-Korea Portugáliát fogadja a H-csoportban péntek délután 16 órától. Fernando Santos akár pihentetheti is kulcsjátékosait a koreai csapat ellen, pontszerzés esetén ugyanis biztos együttese csoportelsősége, melyet még vereséggel is megszerez, amennyiben a másik találkozón nem ghánai siker születik. Sőt, még utóbbi esetben is, a gólkülönbség megfelelő alakulása esetén. Annál nagyobb a tét a dél-koreaiaknak, akik eddig egy pontot zsebeltek be – az Uruguay elleni könnyen felejthető gól nélküli döntetlennel –, így csak győzelemmel lenne esélyük a nyolcaddöntős szereplés kiharcolására.

Ehhez még a Ghána ellen mutatottnál is hatékonyabb támadásokra, valamint a nyitókörben mutatott szervezett védekezésre lesz szükségük a 2016-os Európa-bajnok ellen.

A csoport másik meccsén a gólnélküli Uruguay Ghánával játszik majd délután 16 órától. A még kiadó nyolcaddöntős helyért zajló versenyfutásban a három ponttal rendelkező Ghána jobban áll a dél-amerikai ellenfelénél. Van mit törlesztenie az afrikai csapatnak, mivel 2010-ben rendkívül emlékezetes módon búcsúzott a negyeddöntőben Luis Suárezékkal szemben.