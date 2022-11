Ahogy azt már fentebb is említettük, idén is 32 ország csatázik a végső győzelemért. A szakírók és fogadóirodák abban megegyeznek, hogy a címvédő Franciaország mellett Brazília és Argentína számít a legnagyobb esélyesnek a végső győzelemre, de ahogy mindig, úgy most is rengeteg kihívójuk akad. Elég csak a négy évvel ezelőtt ezüstérmest, Horvátországot említeni, de Anglia, Németország, Spanyolország, Portugália és Belgium is erős kerettel tud utazni a vb-re.

A franciák kerete ugyan most is nagyon erős, de sérülés miatt több négy évvel ezelőtti hős is lemarad a tornáról, így például Paul Pogba, vagy N’golo Kanté, akik azért a középpályán komoly vérveszteséget jelentenek. A francia csapat tele van fiatallal, akik kétségtelenül tehetségesek, de kérdés, ezen szinten a hiányzó rutint is tudják ezzel kompenzálni.

Szintén pikantériát ad az eseménynek, hogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is utolsó alkalommal léphet pályára világbajnokságon, így ez az utolsó esély számukra, hogy csúcsra érjenek országuk színeit képviselve. Nagyobb esélye Messinek van erre, ugyanis az argentínok nagyon hosszú veretlenségi sorozatot tudtak felállítani a vb előtt, keretük pedig jól illeszkedik az csapatkapitány köré. A portugál együttes ugyan már megmutatta, hogy számolni kell velük, de Cristiano Ronaldo balhés őszön van túl, mely során nagyon keveset játszott a Manchester Unitedben, így mindenképpen elő kell lépnie mellett más főszereplőknek is ahhoz, hogy aranyra is legyen esély. Nem szabad megfeledkezni Brazíliáról sem, mely szintén nagyon erős csapattal, világklasszis támadók sorát felvonultatva érkezik Katarba.

A mezőny nyolc négycsapatos csoportban kezdi a tornát, minden kvartettből az első kettő jut tovább a legjobb 16 közé.

A világbajnokság csoportbeosztása:

A-csoport: Katar, Ecuador, Szenegál, Hollandia

B-csoport: Anglia, Irán, Egyesült Államok, Wales

C-csoport: Argentína, Szaúd-Arábia, Mexikó, Lengyelország

D-csoport: Franciaország, Dánia, Tunézia, Ausztrália

E-csoport: Spanyolország, Németország, Japán, Costa Rica

F-csoport: Belgium, Kanada, Marokkó, Horvátország

G-csoport: Brazília, Szerbia, Svájc, Kamerun

H-csoport: Portugália, Ghána, Uruguay, Dél-Korea

A csoportkör teljes programja

November 20., vasárnap

Katar–Ecuador 17 óra.

November 21., hétfő

Angila–Irán 14 óra, Szenegál–Hollandia 17 óra, Egyesült Államok–Wales 20 óra.

November 22., kedd

Argentína–Szaúd-Arábia 11 óra, Dánia–Tunézia 14 óra, Mexikó–Lengyelország 17 óra, Franciaország–Ausztrália 20 óra.

November 23., szerda

Marokkó–Horvátország 11 óra, Németország–Japán 14 óra, Spanyolország–Costa Rica Doha 17 óra, Belgium–Kanada 20 óra.

November 24., csütörtök

Svájc–Kamerun11 óra, Uruguay–Dél-Korea 14 óra, Portugália–Ghána 17 óra, Brazília–Szerbia 20 óra.

November 25., péntek

Wales–Irán 11 óra, Katar–Szenegál 14 óra, Hollandia–Ecuador 17 óra, Anglia–Egyesült Államok 20 óra.

November 26., szombat

Tunézia–Ausztrália 11 óra, Lengyelország–Szaúd-Arábia 14 óra, Franciaország–Dánia, 17 óra, Argentína–Mexikó 20 óra.

November 27., vasárnap

Japán–Costa Rica 11 óra, Belgium–Marokkó 14 óra, Horvátország–Kanada 17 óra, Spanyolország–Németország, 20 óra.

November 28., hétfő

Kamerun–Szerbia 11 óra, Dél-Korea–Ghána 14 óra, Brazília–Svájc 17 óra, Portugália–Uruguay 20 óra.

November 29., kedd

Hollandia–Katar 16 óra, Ecuador–Szenegál 16 óra, Wales–Anglia 20 óra, Irán–Egyesült Államok 20 óra.

November 30., szerda

Tunézia–Franciaország 16 óra, Ausztrália–Dánia 16 óra, Lengyelország–Argentína 20 óra, Szaúd-Arábia–Mexikó 20 óra.

December 1., csütörtök

Horvátország–Belgium 16 óra, Kanada–Marokkó 16 óra, Japán–Spanyolország 20 óra, Costa Rica–Németország 20 óra.

December 2., péntek

Dél-Korea–Portugália 16 óra, Ghána–Uruguay 16 óra, Kamerun–Brazília 20 óra, Szerbia–Svájc 20 óra.