11 órakor a Svájc-Kamerun találkozóval kezdődik a nap a G csoportban, ahol ezen találkozón tulajdonképpen az dőlhet el, melyik válogatott maradhat versenyben a továbbjutásért Szerbia és Brazília mellett. A svájci együttes sosem tartozik az esélyese közé, azonban meglepetésekre mindig képes, leírni sosem szabad. A kameruni válogatott nem a legjobb passzban érkezik a tornára, már a kerethirdetés is sok kérdést vetett fel, meglepő kimaradói is voltak Rigobert Song szövetségi kapitánynak, akinek helye szintén bizonytalan a kispadon. A meccs pikantériája, hogy a svájciak támadója, Breel Embolo szülőhazája ellen léphet pályára a nyitányon.

14 órakor Uruguay és Dél-Korea feszül egymásnak a H csoportban, és pár évvel ezelőtt biztosan a dél-amerikaiak sikere tűnt volna biztosnak. Két dolog miatt sem lehet azonban ezt most ténynek venni. Egyrészt elég Japán bravúros sikerére gondolni Németország ellen, másrészt az uruguayi keret nagy sztárjai már igencsak megöregedtek. Luis Suarez, Diego Godin, Edinson Cavani, Martin Caceres és Fernando Muslera is már inkább a negyedik iksz felé közelednek, így nagy kérdés, mennyi muníció maradt még bennük egy világbajnoksághoz. A motivációval biztosan nem lesz gond, de a sikerességhez az is kell, hogy az új generáció sztárjai, így Darwin Nunez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur is képesek legyenek legjobb formájukat hozni. Nevek alapján sok van az uruguayi keretben, de kérdés, hogy ez ki is jön-e a pályán. A koreaiak legnagyobb sztárja természetesen a Tottenham támadója, Szon

Hung Min, aki annak ellenére is a keret tagja, hogy nem sokkal a vb előtt fejsérülést szenvedett.

17 órakor Portugália és Ghána küzdelmes következik ugyanebben a csoportban. Az afrikaiak azzal a nem kis bravúrral indítottak, hogy a szerelésüket elfelejtették becsomagolni indulás előtt, de hasonló történetek fordultak már elő a labdarúgás történelmében. Keretüket ezzel együtt sem szabad lenézni, mert tele van topligás sztárokkal. A kapus poszt ugyan nem kimagasló, de gyakorlatilag ezen kívül minden csapatrészben meghatározó európai légiósokat találunk, a teljesség igénye nélkül Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion – Anglia), Daniel Amartey (Leicester City – Anglia), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg – Németország), Mohammed Kudus (AFC Ajax – Hollandia) és ott vannak az Ayew fivérek is, Jordan és André, akik rutinjukkal sokat tehetnek hozzá az egyébként rengeteg fiatalt soraiban tudó csapat teljesítményéhez. Érdekesség, hogy a vb előtt Inaki Williams, a Bilbao spanyol születésű támadója is csatlakozott a „Fekete Csillagokhoz”, akinek öccse Costa Rica ellen Spanyolország színeiben már pályára is lépett. Portugália nem szorul különösebb bemutatásra, Fernando Santos hat évvel ezelőtti Eb-győztes csapata tele van sztárokkal, közülük is kiemelkedik Cristiano Ronaldo, aki végül klub nélküli játékosként vesz részt a tornán, miután szabadszájú nyilatkozatai után a Manchester United végül szerződést bontott vele. Az ügy nem feltétlen kell, hogy érintse a válogatottat, az viszont igen, hogy Ronaldo alig játszott ősszel, így kérdéses, mennyire válhat vezérré. Vannak még mellette erre a szerepre pályázó játékosol, elég csak Bruno Fernandes, vagy Bernardo Silva nevét említeni.

Magyar szempontból is érdekes lesz a 20 órakor kezdődő Szerbia-Brazília derbi, mely alighanem a G csoport rangadója lesz.

A szerb együttesről sokan vélik azt, hogy akár hasonló meglepetés csapat is lehet, mint a horvátok négy évvel ezelőtt, igaz, ehhez nem ártott volna egy árnyalattal könnyebb csoportba kerülni. Szerbia kerete talán a lehető legjobb összetételű, megvannak a feltörekvő és a kiforrott topligás sztárok is, Dusan Tadics, Dusan Vlahovics, Alekszandar Mitrovics, Szergej Milinkovics-Szavics is komoly minőséget képvisel a pályán. A tudás adott, a taktikai fegyelem és a csapategység lehet a kulcs ahhoz, hogy Szerbia valami nagyot alkosson a tornán. Brazília A világbajnokság egyik legnagyobb esélyese, Tite kerete gyakorlatilag a lehetőségek végtelen tárházát jelenti. A csatársorban szinte mindegy, kik lépnek pályára, Neymar mellett Gabriel Jesus, Vinicius Junior, Antony és Rodrygo is Pazar formában futballozott idén csapatában. A brazil keretnek nem nagyon látni gyenge pontját, de ha van olyan csapat, mely erre már a csoportkörben rávilágíthat, az pont Szerbia.